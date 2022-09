Fernsehpreis 22: Wie der Dienstag die Gewerke und Teams abfeierte

Als der Entertainer und Vorzeige-Störenfried Jan Böhmermann am ersten Abend des Deutschen Fernsehpreises, der "Nacht der Kreativen", die Bühne des Kölner Studios Ehrenfeld betrat und das Wort ergriff, lief eigentlich alles so wie immer. Der Moderator des quotenstarken "ZDF Magazin Royale" hatte mit seinen Kolleginnen und Kollegen Hanna Herbst, Nora Nagel und Markus Hennig an diesem Dienstag in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" gewonnen - und zwar in "Böhmermanns Wohnzimmer", wie der anfangs zugeschaltete ZDF-Intendant Norbert Himmler betonte. Ja, Böhmermann hatte Heimspiel in diesem kleinen, aber feinen Studio, in dem regelmäßig seine Sendung aufgezeichnet wird. Und natürlich sprach er die Rede für das Team.

Aber nach einem eher mittelmäßigen Scherz, dass seine Show ja offensichtlich nicht schlechter geworden sei, wenn das Format schon zum zweiten Mal in Folge den Preis erhalte, rief er alle anwesenden Teammitglieder des Hauses aus allen Gewerken auf die Bühne, um gemeinsam zu feiern. Schelmisch fragte er, der absichtlich vorab den Roten Teppich der Veranstaltung mied und sich in den Publikumsraum schlich, dann noch zum Abschluss: "Wenn das heute eigentlich die Nacht der Kreativen ist, was ist das dann morgen?" Damit spielte der Entertainer darauf an, dass der Deutschen Fernsehpreis in diesem Jahr, sich ein bisschen an den Emmys orientierend, zweigeteilt ist: Dienstag wurden in der kleineren Show vor allem die allermeisten Gewerke ausgezeichnet und Mittwochabend zur ZDF-Primetime folgen die besten Formate, die Schauspielerinnen und Schauspieler und der Ehrenpreis.

Die "heute"-Moderatorin Jana Pareigis führte sicher durch diese "Nacht der Kreativen", in der nur elf Kategorien verliehen wurden und in der man sich Zeit für die einzelnen Bereiche der Produktion nahm. Bei der "Besten Ausstattung" bekam man vor allem ein richtiges Gefühl für den wahnsinnigen Aufwand, der da betrieben wird, als eine leibhaftige "Masked Singer"-Riesenechse über die Bühne des mollig warmen Studios schritt, das noch einen der letzten Spätsommertage 2022 abbekam. Gleichzeitig zeigte aber auch ein siegreiches Duo wie Envy Peru und Bambi Mercury, die in ihren bunten und perfekt gestylten Kostümen ein bisschen Hollywood-Glamour an den Rhein brachten, wie viel mehr als einfach nur Arbeit darin stecken mag. Die Make-up und Kostüme-Gurus der RTL-Show "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" unterstrichen, welch kluge Botschaft solch ein einfaches Unterhaltungsformat aussenden kann. In einer Zeit, in der Queer-Feindlichkeit wieder in Mode zu kommen scheine, sei es ein mutiger Schritt von RTL gewesen, dieses Format zu machen, sagten die beiden auf der Bühne. Sie endeten mit der hoffnungsvollen und englischsprachigen Botschaft an alle heranwachsenden queeren Menschen am Schirm: "Glaubt uns, eure Leben werden noch besser!"

Allerdings konnte das gut gemeinte Feiern der Gewerke mit prominenten Präsentatoren bei der ein oder anderen Entscheidung auch eine etwas zähere Angelegenheit werden. Hubertus Meyer-Burckhardt ist sicherlich ein sehr gute Moderator und früher ein erfolgreicher Produzent gewesen. Aber warum man ihm gerade ausgiebig über Kameraarbeit und Editoren zuhören musste und was das mit den Nominierten in dieser Kategorie an diesem Tag zu tun hatte, wollte sich nicht auf Anhieb erschließen. So hatte diese "Nacht der Kreativen" ab und an auch einen erfolgreichen Dokumentarfilmer wie Stephan Lamby, der zwar Ahnung von der Materie verströmte, aber auch ein bisschen das Tempo rausnahm.

Dabei war es ansonsten eine gut geölte und würdige Show, in der das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld musikalisch nahezu alles in die Waagschale warf und die TV-Musik-Geschichte von "Sailor Moon" über "Das Boot" bis zu "Alf" in neuen Arrangements sehr gekonnt in neue Klangwelten tauchte. Was wird bleiben von dieser Veranstaltung? Ein, zwei ziemlich gelungene Gags des Stand-up-Comedian Till Reiners, der auf das TV-Jahr zurückblickte. "War das geil, diese eine Sendung, wo man nicht lachen darf", sagte er, der im selben Atemzug aber nicht "LOL: Last One Laughing" nannte, sondern "Die Passion" von RTL. Die kleine selbstverständliche Liebeserklärung von Petra Albert an ihre Frau wird bleiben, als sie für das Szenenbild von "Eldorado KaDeWe" gewann. Auch die große Freude von Popstar Inga Humpe, die sich wahnsinnig über ihren gemeinsamen Sieg mit Tommi Eckart und Matthias Petsche ebenso für "Eldorado KaDeWe" bei der "Besten Musik Fiktion" freute. Übrigens eine Serie die insgesamt auch darüber hinaus noch weitere Nominierungen und Siege verdient gehabt hätte.

Es rührte an, wie Friederike Weymar vor lauter Euphorie und Überraschung wegen ihres Gewinns in der Kategorie "Bester Schnitt Fiktion" für "Schneller als die Angst" die Phrase "Verdammte Scheiße" in der Rede rausrutschte oder wie Katharina Schiele und Lucas Stratmann bei ihrem Sieg mit der Doku-Serie "Kevin Kühnert und die SPD" erzählten, wie sie einfach eine Chance bekamen, vor vier Jahren loszogen und nach insgesamt 80 Drehtagen eine gewisse Nähe zum Sein eines Politiker in Bildern einfingen, die ansonsten lieber im Politikbetrieb versteckt wird. Noch länger zurück griff eigentlich nur der mit "Wer stiehlt mir die Show?" triumphiert habende Regisseur Johannes Spiecker, als er sich vor neun Jahren an ein Catering-Service-Zelt und eine eher zufällig Begegnung mit Florida-Entertainment-Produzent Thomas Schmitt erinnerte, die zu einem der innovativsten und erfolgreichsten ProSieben-Showformate der vergangenen Jahren führte. Die zweite Staffel von "Der Pass" und "Eldorado KaDeWe" führen also nach dem ersten Abend des Deutschen Fernsehpreises, dessen zweiter Streich heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF folgt.

Die Preisträger vom Dienstag im Überblick:

BESTE REGIE FIKTION

- Cyrill Boss, Philipp Stennert für "Der Pass" (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

BESTES BUCH FIKTION

- Magnus Vattrodt, Paul Mommertz für "Die Wannseekonferenz"

(ZDF/Constantin Television)

BESTE KAMERA FIKTION

- Philip Peschlow für "Der Pass" (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

BESTER SCHNITT FIKTION

- Friederike Weymar für "Schneller als die Angst" (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

BESTE MUSIK FIKTION

- Inga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche für "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist

unsere Zeit" (ARD/rbb/Degeto/Constantin Television/UFA Fiction)

BESTE AUSSTATTUNG FIKTION

- Petra Albert (Szenenbild) für "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" (ARD/rbb/Degeto/Constantin Television/UFA Fiction)

BESTE REGIE UNTERHALTUNG

- Johannes Spiecker für "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben/Florida Entertainment)

BESTES BUCH UNTERHALTUNG

- Hanna Herbst, Nora Nagel, Markus Hennig, Jan Böhmermann für "ZDF Magazin Royale" (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)

BESTE AUSSTATTUNG UNTERHALTUNG

- Envy Peru (Boris Itzkovich Escobar, Head of Make-up Artist) stellv.-für Make-up, Bambi Mercury (Tim Knaak, Designer Drag-Kostüme) stellv- für Kostüm für "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" (RTL/UFA Show & Factual)

BESTE KAMERA INFORMATION/DOKUMENTATION

- Katharina Schiele, Lucas Stratmann für "Kevin Kühnert und die SPD" (NDR)

BESTER SCHNITT INFORMATION/DOKUMENTATION- Janine Dauterich für "Gladbeck" (Netflix/Film Five)