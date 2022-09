Disney+ in den Nordics: Erfolg durch Family Entertainment

"Disney+ ist in der nordischen Region angekommen." Das schreiben die Marktforscher von Mediavision in einer aktuellen Mitteilung. Nach nur 24 Monaten hat der Dienst in den nordischen Märkten Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden bereits mehr als 1,7 Millionen Haushalte als Abonnenten gewonnen. Damit sei Disney+ der viertgrößte SVoD-Dienst in dem Wirtschaftsraum. Im bevölkerungsreichsten Land - Schweden - seien allein 600.500 Disney+-Abos in Umlauf, gefolgt von Dänemark mit 495.000.

Der schnelle Erfolg von Disney+ erkläre sich durch die klare Positionierung im Kinder- und Familiensegment sowie einem attraktiven Preis. So habe eine Contentanalyse ergeben, dass etwa ein Fünftel des gesamten Inhalteangebots in Bezug auf die Gesamtstundenzahl auf Kids & Family Entertainment entfällt.

"Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Disney+ mit einem Paukenschlag auf dem nordischen Markt gestartet ist. Der Dienst erreichte in den nordischen Ländern innerhalb von nur zwei Wochen eine Haushaltsdurchdringung von zehn Prozent (...)", so Natalia Borelius, Senior Analystin bei Mediavision.