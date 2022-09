"Corsage" ist Österreichs Oscarhoffnung

Österreich hat Marie Kreutzers Corsage" für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht. Das berichtet der Hollywood Reporter.

Die Geschichte, die ein Bild der Kaiserin Elisabeth jenseits des Sisi-Klischees zeigt, hatte in Un Certain Regard in Cannes im Mai ihre Weltpremiere gefeiert; Hauptdarstellerin Vicky Krieps hatte dort den Darstellerinnenpreis gewonnen. Ende Juni hatte "Corsage", der von der österreichischen Film AG, Samsa Film aus Luxemburg und der französischen Kazak in Koproduktion mit Komplizen Film produziert wurde, das Filmfest München eröffnet. In den deutschen Kinos sahen ihn bis dato rund 365.000 Besucher.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.