Paraguay schickt Rotterdam-Gewinner ins Oscarrennen

Paraguay schickt "Eami" ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film". Die von Paz Encina inszenierte Geschichte um ein junges Mädchen vom Ureinwohnerstamm Ayoreo Totobiegosode, das nach der Zerstörung seines Dorfes in den Regenwald geht, war Anfang des Jahres beim International Film Festival Rotterdam mit dem mit 40.000 Euro dotierten Tiger Award ausgezeichnet worden. Ein Film aus Paraguay war bis dato noch nie für den Auslandsoscar nominiert gewesen.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.