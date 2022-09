AG Kino-Gilde drängt auf schnelle Terminfindung für Kinofest 2023

Auch die AG Kino-Gilde hat ein überaus positives Fazit des Kinofestes gezogen, in dessen Verlauf die Mitgliedshäuser rund 160.000 Besuche verzeichnen konnten. Nun sei es wichtig, die Fortsetzung im kommenden Jahr baldmöglichst zu terminieren.

Wie bereits berichtet, konnten während des zweitägigen Kinofestes insgesamt knapp 1,1 Mio. Besuche in den deutschen Kinos gezählt werden. Rund 14,6 Prozent (oder etwa 160.000) davon fanden in den Mitgliedshäusern der AG Kino-Gilde statt, die rückblickend von einem "großen Erfolg" für die Branche und einem "beeindruckenden Zuwachs" gegenüber den Vergleichswochenenden spricht. So konnten die Besuchszahlen des vorangegangenen Wochenendes um 85 Prozent, jene des entsprechenden Wochenendes 2019 um 70 Prozent übertroffen werden.

Zahlen, die laut dem Verband ein "durchweg positives Fazit" tragen: "Das Kinofest zeigt, wie lebendig das Kino ist. Mit vielfältigen, oft eigens für dieses Wochenende konzipierten Programmen haben die fast 700 teilnehmenden Kinos im ganzen Land für Kinobegeisterung gesorgt. Das freut uns sehr", so der Vorsitzende Christian Bräuer. "Die Kinos haben bewiesen, dass sie als Orte der Begegnung unverändert die Herzkammer für Filmkultur sind. Wir haben an diesem Wochenende mit einer tollen Atmosphäre gezeigt, wie lebendige Filmkultur und Filmvielfalt aussieht. Besonders freut uns, dass die Kinos mit ihrer Aktion viele Menschen animiert haben, erstmalig ein Kino zu besuchen."

Klar sei damit auch, dass ein Kinofest im kommenden Jahr möglichst schnell auf die Spur gebracht werden muss: "Der große Erfolg zeigt die Stärke dieser Idee und macht das diesjährige Kinofest zum Ausgangspunkt für eine wiederkehrende Aktion. Es ist deshalb wichtig, für das kommende Jahr schnell einen Termin zu finden und diese Idee fortzusetzen."

Top-(Arthouse-)Filme in den Mitgliedshäusern der AG Kino-Gilde waren am Samstag und Sonntag Der Gesang der Flusskrebse", Die Känguru-Verschwörung", Freibad", "Das Leben ein Tanz" und Three Thousand Years of Longing".