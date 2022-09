bvft schafft hauptamtliche Geschäftsführung

Laut ihrem Vorstand hat die Berufsvereinigung Filmton (bvft) eine "wichtige Entscheidung für die Zukunft getroffen". Im Rahmen eines "weiteren Professionalisierungsschritts", der dazu diene, die Interessen der Filmtonschaffenden in Deutschland angemessen zu vertreten, hat die bvft zum 1. September eine hauptamtliche Geschäftsführerin berufen, mit der man sich freue, die Ziele künftig gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Übernommen hat die Position Catherine Lieser, die zuletzt mehrere Jahre als Förderreferentin für die FFA sowie als Referentin für Nachwuchsförderung für HessenFilm tätig war. Lieser studierte Produktion und Medienwirtschaft an der HFF München. Sie ist Fotografin und Mitglied des Vorstands des Berufsnetzwerks Women In Film And Television.

Zu ihrer neuen Aufgabe erklärte sie: "Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen und ebenso über das damit verbundene Vertrauen des Vorstands und der Mitglieder. Gemeinsam mit den Filmtonschaffenden werde ich mich für eine stetige Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einsetzen."