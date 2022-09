Kinocharts Großbritannien: "See How The Run" auf Anhieb top

Am Wochenende nach dem Tod von Queen Elizabeth II. spielte nur ein Titel in den britischen Kinocharts umgerechnet mehr als eine Mio. Euro ein: der neu gestartete historische Krimi "See How The Run".

Der historische Krimi "See How They Run" mit Sam Rockwell und Saoirse Ronan in den Hauptrollen hat bei seinem Start am vergangenen Wochenende mit einem Einspiel von umgerechnet rund 1,3 Mio. Euro Platz eins der britischen Kinocharts übernommen. Platz zwei ging mit dem Animationsabenteuer "Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel" (942.000 Euro) ebenfalls an einen Neustart. Die Wiederaufführung des Klassikers "Der weiße Hai" kam am vergangenen Wochenende in den britischen Kinos auf ein Einspiel von etwas mehr als 600.000 Euro und belegte damit Platz drei der Kinocharts, gefolgt von einem weiteren Neustart, dem indischen Fantasy-Action-Abenteuer "Brahmastra Part One: Shiva" (594.000 Euro). Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (WE: 444.000 Euro; gesamt: knapp 52 Mio. Euro).

Ein weiterer Neustart, die US-Komödie Bodies Bodies Bodies" (404.000 Euro), schaffte der Acht Platz an seinem Startwochenende den Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts.

David Cronenbergs Crimes of the Future" kam hingegen bei seinem Start in Großbritannien mit einem Einspiel von 67.000 Euro gerade noch unter die Top 20.

Die Top 15 der britischen Kinocharts