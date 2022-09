TORONTO Tag 5: Cinema Paradiso

Jetzt sind die Oscargewinner am Drücker. Steven Spielberg und Sam Mendes reisen auf dem Toronto International Film Festival in ihren neuen Arbeiten zurück in ihre eigene Jugend. Tolle Filme sind dabei herausgekommen.

Im Kino, sagt die Mutter ihrem sechsjährigen Sohn, der zum ersten Mal ins Kino gehen darf und Angst hat vor dem, was sich auf der großen Leinwand abspielen könnte, würden Träume gemacht, die man niemals vergisst. Es ist 1952, und die Familie Fabelman sieht sich Cecil B. DeMilles Die größte Schau der Welt" an. Dem kleinen Sammy gehen die Augen über. Besonderen Eindruck hinterlässt die Szene, in der ein Auto frontal mit einem rasenden Zug zusammenstößt. So unauslöschlich brennt sich dieser Moment, die Explosion, die wild durch die Gegend fliegenden Einzelteile, der entgleisende Zug, in sein Gehirn ein, dass sich Sammy zu Hanukkah einen Spielzeugzug wünscht und die Szene immer wieder nachspielt. Wieder ist es Sammys Mutter, die versteht, was in dem Jungen vorgeht: Durch die Reproduktion will er die Kontrolle über das Gesehene zurückerobern. Sie schenkt dem Jungen eine Kamera, damit er das Ereignis nachspielen und für die Nachwelt festhalten kann. Das ist gleich zu Beginn m doppelten Sinne die Schlüsselszene von The Fabelmans". Hier beginnt die Geschichte des Filmemachers Steven Spielberg. Und es wird erklärt, was ihn in seinen Filmen antreibt: Er will die Kontrolle über Gesehenes zurückerobern.

"The Fabelmans" erzählt eine Education sentimental, ist so persönlich, dass einem bewusst wird, wie persönlich selbst die vermeintlich unpersönlichen großen Spektakel Spielbergs sind, wie auch sie angetrieben werden von den Erfahrungen, die seinen Weg zum Erwachsenwerden geprägt hatten. Der legendäre Filmregisseur, Schöpfer so vieler unvergesslicher Filmträume, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube in diesem zutiefst autobiographischen Familiendrama über einen Jungen, für den das Leben, ob er will oder nicht, immer erst mit dem Blick durch ein Objektiv begreifbar ist - das Schauen selbst als Akt, der Leid und Herrlichkeit bringt, der küsst und schlägt, Spielbergs Amarcord", sein Fanny und Alexander" und wie die Werke alle heißen mögen, mit denen Filmemacher auf filmische Weise ihre Kindheit und Jugend aufarbeiten. In dem Buch Easy Riders, Raging Bulls" über den Aufstieg und Fall des New Hollywood wird Steven Spielberg von Peter Biskind als Außenseiter und Langweiler beschrieben: das "Whiz Kid", das anders als Coppola, Scorsese, Rafelson oder Friedkin in seinen Arbeiten nicht aus dem eigenen Leben schöpft, weil es zu normal und unauffällig und unaufregend gewesen sei, sondern aus seinen formativen filmischen Erlebnissen, der originale Filmnerd also.

"The Fabelmans" widerlegt Biskind. Zwar sind auch alle die aus Biographien und Interviews bekannten Anekdoten versammelt, wie in einem Best of Spielberg: der erste Kinobesuch, die künstlerisch veranlagte Mutter, der der Technik zugetane Vater, das jüdische Leben an der Westküste, der verrückte Onkel, der auftaucht, den jugendlichen Spielberg auf ein künstlerisches Leben einschwört und wieder verschwindet, die immer komplexer werdenden Super-8-Filme, die er dreht, selbst der Affe, den seine Mutter als Haustier nach Hause bringt. Aber sie bilden nur den Rahmen, aus ihnen formt er das Drama, das sich parallel in zwei Richtungen entfaltet, der junge Mann, der seinen Weg finden muss, und das Ehedrama seiner Eltern. Wie bei "Blow-up" sitzt der Jugendliche Sammy an seinem Schneidetisch und entdeckt in dem Filmmaterial, das er bei einem Campingausflug der Familie zusammen mit dem besten Freund des Vaters geschossen hat, dass seine Mutter eine Affäre hat. Wenn er nur genau hingesehen und nicht immer durch die Kamera geschaut hätte: Noch so ein prägender Moment. Um seine Wut zu kanalisieren, dreht der Junge jetzt einen brutalen Kriegsfilm mit seinen Schulkameraden. Alles Filmemachen ist persönlich. "The Fabelmans" ist am persönlichsten, gemacht mit all den wichtigen kreativen Mitstreitern der letzten Jahrzehnte, John Williams, Tony Kushner, Janusz Kaminski, Michael Kahn, und besetzt mit einem handverlesenen Cast, zu dem Michelle Williams, Paul Dano und Seth Rogen zählen, aus dem aber die Neuentdeckung Gabriel Labelle herausragt, der Steven Spielberg so aus dem Gesicht geschnitten ist, dass man jetzt erst merkt, wie sehr Richard Dreyfuss in den ersten Filmen des Regisseur dessen Alter ego war Am Ende kommt man bei einer weiteren bekannten Anekdote aus dem Leben Steven Spielbergs an: Der junge Filmemacher lernt sein Idol kennen, John Ford, gespielt von David Lynch, ein ebenso kathartischer wie erhabener Moment. Und Ausrufezeichen ganz am Schluss in einem Film, den sich der erfolgreichste Filmemacher aller Zeiten verdient hat, eine Ode an das bewegte Bild und den Blick durch die Kamera.

Einen sehr persönlichen Film hat auch Sam Mendes gemacht, noch ein Oscargewinner, der seine neue Arbeit nach Toronto gebracht hat - der Ort, an dem die Karriere des Briten als Filmregisseur mit der Weltpremiere von American Beauty" vor 23 Jahren begonnen hatte. Auch Empire of Light" ist eine Ode an das Kino, sein ganz eigenes Cinema Paradiso", das sich aus Jugenderinnerungen speist, ohne aber, dass Mendes sich selbst als Figur in sein erstes allein verfasstes Drehbuch geschlichen hätte. Viel von dem Gezeigten aus dem Inneren eines prächtigen Kinopalasts an der Strandpromenade einer nicht weiter benannten englischen Küstenstadt in den frühen Achtzigerjahren muss sich aber aus Erlebtem speisen, so eindringlich sind gewisse Momente geraten, als habe der Regisseur sie seit Jahren in sich getragen und nun von seinem genialen Kameramann Roger Deakins auf Film bannen lassen. Film ist eine Zeitkapsel, erzählt viel von der Zeit, in der sie gemacht wurden, und ebenso viel von der Zeit, in der sie spielen. Gleich zu Beginn schwebt die Kamera vorbei an der Front des Kinos, wo einen die Lettern auf dem Vordach informieren, dass gerade Blues Brothers" und Hinter dem Rampenlicht" gezeigt werden, und dann hinein ins Foyer. Die besten Zeiten hat es hinter sich, das Empire, was die Mitarbeiter aber noch enger zusammenhalten lässt. "Empire of Light" ist ein Film über das kommunale Erlebnis Kino, aber auch über eine kleine Kommune, die sich um das Kino bildet, ein Film über Kollegen, Freunde und Familie. Und über noch zartere Gefühle, während im Saal "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?" und Zwei wahnsinnig starke Typen" gezeigt werden und der Theaterleiter einer großen Premiere von Die Stunde des Siegers" entgegenfiebert, die dem Kino wieder neuen Aufschwung geben soll.

Eine dunkle Wolke schwebt über Hilary, zuverlässig wunderbar gespielt von Olivia Colman, die als rechte Hand des Theaterleiters für den Verkauf von Süßigkeiten und Popcorn zuständig ist und dem verheirateten Chef nach Dienstschluss hinter verschlossenen Türen zur Hand gehen muss. Ohne gleich alles zu verraten über ihre Vergangenheit, verraten einem ihre Besuche bei ihrem Arzt und die Einnahme von Lithium schon alles, was man wissen muss, um zu verstehen, warum ihre Kollegen sie ganz vorsichtig behandeln und immer wieder besorgte Blicke austauschen. Von neuem Lebensmut wird sie erfasst, als der junge Schwarze Stephen - sensationell: Micheal Ward! - zum Team stößt. Sie sind zwar so unterschiedlich wie ihre Musikgeschmäcker - sie hört Joni Mitchell und Dylan, er die Specials und The Beat -, aber erkennen ineinander verwandte Seelen, beide missverstandene Außenseiter. Dass erstes zärtliches Anbandeln, ein gemeinsam auf dem Dach des Empire erlebtes Feuerwerk zu Neujahr, ein Ausflug an den Strand, nicht ausreichen werden, um einen neuen Zusammenbruch der unter Schizophrenie leidenden Frau zu verhindern, ist abzusehen. Wie Sam Mendes seine Geschichte aber steuert, als die Zeitbombe schließlich bei besagter Premiere hochgeht und Hilary den von Colin Firth gespielten Theaterleiter vor Ehefrau und feiner Gesellschaft bloßstellt - "To fuck or not to fuck"! -, macht "Empire of Light" zum besonderen Erlebnis, weil er die Gemeinschaft des Kinopersonals in den Mittelpunkt rückt: Solidarität gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus und brutale Aufmärsche der National Front. Und dann schließlich das Kino als Rettungsanker. Am Ende sitzt Hilary zum ersten Mal im Kino - "Willkommen Mr. Chance". Nichts ist gut, das Leben ist hart. Aber in diesem einen Moment ist man nicht allein, wenn das Licht buchstäblich das Dunkel durchschneidet.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze.