Kinocharts Österreich: "Guglhupfgeschwader" wieder vorn

Nachdem die achte Eberhoferkrimi-Verfilmung Platz eins der österreichischen Kinocharts in der Vorwoche "After Forever" hatte überlassen müssen, hat sie sich die Spitzenposition am vergangenen Wochenende zurück geholt.

Mit einem Einspiel von 96.000 Euro hat Guglhupfgeschwader" sich Platz eins der österreichischen Kinocharts am vergangenen Wochenende zurück geholt und steht damit nun insgesamt bei knapp 2,7 Mio. Euro. Den Sprung von der Drei auf die Zwei schaffte "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (WE: 88.000 Euro; gesamt: 4,67 Mio. Euro), gefolgt vom erfolgreichsten Neustart des Wochenendes, dem Horrorthriller Orphan: First Kill" (77.000 Euro; inkl. Previews: 89.000 Euro).

Erst auf Platz vier rangiert Vorwochenspitzenreiter After Forever" (WE: 76.000 Euro; gesamt: 710.000 Euro), gefolgt von Meine Stunden mit Leo" (WE: 75.000 Euro; gesamt: 195.000 Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS UNTER DEN TOP 20 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Das von Teresa Fritzi Hoerl inszenierte Musikdrama Alle für Ella" landete bei seinem Start in Österreich mit einem Einspiel von 26.000 Euro (inkl. Previews: 34.000 Euro) auf Platz 13, die österreichische Komödie Match Me If You Can" belegte bei ihrem Start in heimischen Gefilden mit knapp 17.000 Euro Einspiel Platz 20.

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts