Kinocharts Frankreich: Neues Toptrio

In den französischen Kinos ging es wieder leicht nach oben. Drei französische Neustarts übernahmen die Toppositionen. Alle drei kamen zwar auf eine sechsstellige Besucherzahl, in der noch schwächeren Vorwoche war es nur einer, aber die Top 15 konnte erneut die Eine-Mio.-Besucher-Marke insgesamt nicht knacken.

Den besten Start erwischte "Kompromat" mit 164.807 Kinogängern. Im Thriller des mit Largo Winch" und Anthony Zimmer" erfolgreichen Jerome Salle spielt Frankreichs Star Gilles Lellouche einen Mann, der aus einem russischen Gefängnis fliehen will, in dem er wegen gefälschter Dokumente des Geheimdienstes gelandet ist. Auf Platz zwei stieg "Revoir Paris" mit 110.796 Besuchern ein. Das zuvor in der Quinzaine in Cannes präsentierte Drama von Alice Winocour mit der aufstrebenden Virginie Efira als Frau, die ihr Trauma durch einen Terroranschlags in Paris konfrontiert, verzeichnete auch den besten Locationschnitt, 397, der Titel in der Top 15. Auf Rang drei platzierte sich neu die Science-Fictoion-Komödie "Le visiteur du futur", mit der Francois Descraques seine Webserie fürs Kino adaptierte, mit 102.857 Besuchern.

Auf die Vier wurde die Nummer eins der Vorwoche, Everything Everywhere All at Once", verbannt die ein Minus von 38 Prozent schrieb und auf 62.206 Besucher kam. Um Rang fünf gab es ein knappes Rennen zwischen Bullet Train" in seiner sechsten Woche und dem vierten französischen Neuling, dem historischen Drama "Le tigre et le président" mit den Altstars Jacques Gamblin und Andre Dussollier als politische Konkurrenten Paul Deschanel und Georges Clemenceau 1920. Ersterer kam auf 60.504, Zweiterer auf 60.267 Besucher.

Dahinter schrieb Dauerbrenner Top Gun Maverick" erneut das geringste Minus, 17 Prozent im Vergleich zum Vorwochenende, unter den Titeln der Top 15. Auf Rang zehn stieg der nächste französische Neuling ein, die Beziehungskomödie "Tout le monde aime Jeanne" mit knapp 50.000 Zuschauern.

Die Titel der Top 15 lockten zusammen 936.749 Zuschauer in die französischen Kinos. In der Vorwoche waren es 909.361 Zuschauer gewesen.