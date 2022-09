Kinocharts Deutschland KW 36 online

Am vergangenen Wochenende, an dem am Samstag und Sonntag das bundesweite Kinofest stattfand, feierten die "Minions" ein Comeback auf Platz eins der deutschen Kinocharts. Alles Zahlen des Kino-Wochenendes in Deutschland lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

An einem Wochenende, an dem das bundesweite Kinofest nach Angaben des HDF Kino allein an den beiden Aktionstagen Samstag und Sonntag rund 1,1 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt hatte, feierte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" mit 147.000 Besuchern und einem Einspiel von 811.000 Euro ein Comeback auf Platz eins der deutschen Kinocharts. Insgesamt stehen für den Animationsspaß bereits gut 3,7 Mio. Besucher (32 Mio. Euro) zu Buche. Platz zwei im offiziellen Ranking - also nach Umsatz - ging an Der Gesang der Flusskrebse" (WE: 676.000 Euro; 99.000 Besucher / gesamt: vier Mio. Euro; 454.000 Besucher), der nach Donnerstagszahlen insgesamt noch Platz eins belegt hatte. Platz zwei nach Besuchern belegte Vorwochenspitzenreiter After Forever", der bei knapp 105.000 Besuchern auf 667.000 Euro kam und gesamt nach dem Wochenende kurz vor der 500.000-Besucher-Marke steht.

Die Top fünf der deutschen Kinocharts vom vergangenen Wochenende komplettieren Die Känguru-Verschwörung" (WE: 98.000 Besucher; 595.000 Euro / gesamt: 364.000 Besucher; knapp drei Mio. Euro) und Top Gun Maverick" (WE: 92.000 Besucher; 591.000 Euro / gesamt: 3,48 Mio. Besucher / 35,29 Mio. Euro).

Erfolgreichster und einziger Neustart in den Top Ten war das Horrorsequel Orphan: First Kill" (68.000 Besucher; 423.000 Euro; inkl. Previews: 75.000 Besucher; 466.000 Euro) auf Platz acht.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende etwas mehr als 1,3 Mio. Tickets gelöst; das Einspiel lag bei acht Mio. Euro.

