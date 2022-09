Der "Kinofest-Effekt" - ein konkretes Beispiel

Beim Kinofest setzte die Betreiberfamilie Weber auf einen differenzierten Ansatz und feierte den Aktionstag in drei Sälen des Cinecittá sowie in den Arthouse-Kinos Meisengeige und Metropolis, nicht aber im Erlanger Manhattan Deluxe. Ein Ansatz, der nun eine besonders interessante Vergleichs-Analyse erlaubt.

Zunächst einmal das Fazit vorweg: Mit den während des zweitägigen Kinofests erzielten Zahlen sei man "sehr zufrieden", wie Wolfram Weber erklärte. Denn im Zuge des Events (das auch von "perfektem Kinowetter" profitiert habe) habe man alleine im Cinecittá die Besuche gegenüber dem Durchschnitt der Samstage und Sonntage der vorangegangenen fünf Wochen um fast drei Viertel (74 Prozent) steigern können, beim Gesamtumsatz habe sich das Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 32 Prozent belaufen.

So viel zu zwei zentralen Zahlen - allerdings erlaubt der differenzierte Ansatz, den die Betreiberfamilie wählte, auch noch einen genaueren Blick auf die Effekte des Kinofests anhand von konkreten Vergleichen.

Im Cinecittá war man mit drei Sälen bei den Fünf-Euro-Vorstellungen des Kinofests dabei, wobei ein wichtiges Detail ist, dass man in diesen weiterhin freiwillig einen Platz zwischen den einzelnen Buchungsgruppen frei ließ, was dazu führte, dass nur rund 73 Prozent der Sitzplätze belegt werden konnten. Konkret waren 341 von 467 Plätzen im Kino 3, 231 von 317 Plätzen im Kino 4 und 31 von 43 Plätzen im Studio Kino 3 verkaufbar.

Insgesamt konnte über sämtliche Kinofestvorstellungen des Cinecittá am Samstag und Sonntag hinweg eine durchschnittliche Platzauslastung von 55 Prozent erreicht werden. Ein Wert, der mehr als doppelt so hoch lag wie in den übrigen Sälen (zu denen unter anderem die Deluxe-Kinos zählen, in denen aufgrund ohnehin besonders großer Sitzabstände auf den freien Platz verzichtet wird); dort belief sich der Auslastungsschnitt auf 24 Prozent.

Entsprechend klar fällt auch der Unterschied zwischen dem insgesamt erzielten Plus und den Zahlen für die Säle aus, in denen regulär gespielt wurde. Immerhin ließ sich aber auch dort ein Zuwachs zum vorherigen Fünf-Wochen-Schnitt erzielen: Nach Besuchen belief er sich auf 14, nach Umsatz auf sechs Prozent.

Besonders deutlich fiel der prozentuale Effekt in den beiden Programmkinos aus - wobei vor allem das Metropolis hervorsticht, in dem die Besuchszahl gegenüber den Vorwochen nahezu versechsfacht werden konnte. Konkret belief sich die Besuchssteigerung auf 471 Prozent, der Umsatzzuwachs auf 225 Prozent. Oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: Lag der Zwei-Tages-Wochenendbesuch für das Metropolis in den fünf Wochen vor dem Kinofest im Mittel bei 82, waren es am 10. und 11. September 467. Die durchschnittliche Auslastung schnellte von neun auf 52 Prozent. In der Meisengeige wurden nicht ganz so hohe Werte erzielt, die 363 Prozent, die es beim Besuch nach oben ging, können sich aber ebenso sehen lassen wie die 153 Prozent beim Umsatz.

Bleibt das Manhattan Deluxe in Erlangen, mit dem man sich nicht am Kinofest beteiligte. Hier war ein leichter Besucherrückgang um acht Prozent zu verzeichnen - wobei man mit einem Eintrittspreis, der dort an diesem Wochenende im Mittel bei 16 Euro lag, unter anderem mit dem ortsansässigen CineStar konkurrierte, das mit allen Sälen bei den Fünf-Euro-Vorstellungen des Kinofestes dabei war.