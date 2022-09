Deutsche Kinotermine für neues Netflix-Trio kommuniziert

Im Falle von "The Gray Man" war es nur eine gute Woche, bei den nächsten drei Netflix-Kinostarts, die 24 Bilder als deutscher Distributionspartner betreut, wird der exklusive Zeitraum etwas länger ausfallen, wie die nun von der Münchner Verleih- und Vertriebsagentur kommunizierten Kinostarttermine für Im Westen nichts Neues", Bardo" und Weißes Rauschen" zeigen.

Im Fall von "Im Westen nichts Neues" war dies bereits bekannt, ohnehin war ein hiesiger Kinostart Voraussetzung dafür, den Film zur deutschen Oscar-Einreichung küren zu können. Das Werk, zu dem Sie unsere Besprechung hier lesen können, startet am 29. September in den Kinos und ist dann ab 28. Oktober - also rund vier Wochen später - auf Netflix verfügbar.

Ein Vier-Wochen-Fenster erhält auch "Bardo", der neue Film von Regisseur Alejandro González Iñárritu, zu dem Sie unsere Besprechung hier finden. 24 Bilder startet ihn am 17. November, auf Netflix kommt er am 16. Dezember.

Um eine Woche kürzer fällt der Vorlauf für den Venedig-Eröffnungsfilm "Weißes Rauschen" aus, der ab 8. Dezember in den Kinos zu sehen sein wird und seine Streaming-Auswertung dann am 30. Dezember beginnt. Auch zu diesem Film können Sie bereits die Besprechung bei uns lesen.