European Film Academy ehrt Elia Suleiman

Der palästinische Regisseur Elia Suleiman wird von der European Film Academy mit dem European Achievement in World Cinema Award ausgezeichnet. Suleiman ist Ehrengast bei der 35. Verleihung der European Film Awards am 10. Dezember in Reykjavik. Der Preis anerkennt sein beeindruckendes Engagement für das Weltkino.

Suleiman, in Nazareth geboren, startete seine Karriere mit Kurzfilmen in New York. 1994 zog er nach Jerusalem und nahm im Auftrag der Europäischen Kommission einen Lehrauftrag an der Bir Zait Universität an. Mit "Chronik eines Verschwindens" legte er sein Langfilmdebüt vor, das in Venedig mit dem Luigi De Laurentiis Preis geehrt wurde. Seine drei nächsten Filme feierten in Cannes Weltpremiere: "Göttliche Intervention", der den Jury Preis gewonnen hat, "The Time That Remains" und Vom Gießen des Zitronenbaums". Er ist der erste palästinensische Regisseur, der mit dem European Achievement in World Cinema Award ausgezeichnet wird.