Focus sichert sich Payne-Komödie in Toronto

Focus hat in einem hochpreisigen Deal während des Toronto International Film Festival die Rechte von "The Holdovers", der neuen Komödie von Alexander Payne mit Paul Giamatti, die gemeinsam mit Sideways" erfolgreich waren, erworben. Focus soll sich die Rechte zwischen 25 und 30 Mio. Dollar kosten haben lassen.

Giamatti spielt im Projekt einen von allen gehassten Lehrer, der - ohne Familie - die Weihnachtsferien an seinem Internat in New England verbringt gemeinsam mit einem seiner Schüler, einem großen Unruhestifter, und der Köchin, die ihren Sohn in Vietnam verloren hat. Die Geschichte aus der Feder von David Hemingson spielt 1970. Mark Johnson produziert. Bill Block war mit Miramax während des Marché du Film in Cannes im vergangenen Jahr in das Projekt eingestiegen. Focus hält fast alle Rechte.

"Sideways" wurde fünffach Oscar-nominiert und mit einem für Paynes Drehbuch ausgezeichnet.