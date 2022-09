Einschaltquoten: Die meisten (Fiction)Zuschauer sind "In falschen Händen"

Fast vier Mio. Zuschauer sahen gestern Abend den ZDF-Montagsfilm "In falschen Händen". Bei den 14- bis 49-Jährigen büßte die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zwar gegenüber der Vorwoche Marktanteile ein, holte sich aber dennoch den Primetimesieg.

Mit 3,96 Mio. Zuschauern (MA: 15,1 Prozent) erzielte der ZDF-Montagsfilm "In falschen Händen" gestern die größte fiktionale Reichweite des Tages. Das Erste verzeichnete für die 20-Uhr-"Tagesschau" mit 4,62 Mio. Zuschauern (MA: 19,1 Prozent) die größte Gesamtreichweite. Den "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine" sahen im Anschluss daran 3,19 Mio. Zuschauer (MA: 12,5 Prozent). Für die Dokumentation "Naturwunder Gemüsegarten - Die große Welt der kleinen Tiere" entschieden sich gestern Abend im Ersten 2,05 Mio. Zuschauer (MA: 7,7 Prozent), den Polittalk "Hart aber fair" sahen 2,53 Mio. Zuschauer (MA: 10,5 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Primetimesieg an die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", die mit 15,1 Prozent allerdings gut einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert lag. Auf 13,6 Prozent in dieser Zielgruppe kam der ARD-"Brennpunkt", für das ZDF-Drama "In falschen Händen" standen 6,1 Prozent zu Buche.

Das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" erzielte mit 12,6 Prozent ebenfalls noch einen zweistelligen 14/49-Marktanteil; eine Marke, die die DC-Comicverfilmung Aquaman" bei Sat1 mit 8,9 Prozent zwar verpasste, sich aber dennoch im sendergruppeninternen Duell gegen zwei Folgen der ProSieben-Serie "9-1-1 Notruf L.A." (6,6 bzw. 6,4 Prozent) behaupten konnte.