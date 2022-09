Sofia Coppola bereitet "Priscilla" vor

Nach Baz Luhrmann wendet sich auch Sofia Coppola Superstar Elvis zu bzw. der Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Priscilla in einem Filmprojekt für Independent A 24. "Priscilla" basiert auf den Memoiren von Priscilla Beaulieu Presley "Elvis and Me", die Coppola adaptierte. Cailee Spaeny und Jacob Elordi sollen das Paar spielen. Geplant ist, dass nicht nur der Verleihpartner ihrer vergangenen beiden Filme On the Rocks" und Bling Ring", sondern auch ihre Crew, sprich Kameramann Philippe Le Sourd, Kostümbildnerin Stacey Battat, Editorin Sarah Flack und Szenenbildnerin Tamara Deverell zurückkehren. Gedreht werden soll noch in diesem Herbst in Toronto. Coppola produziert auch die Zusammenarbeit von American Zoetrope und Lorenzo Mieli von der zu Fremantle gehörenden The Apartment. Sonys Stage 6 Films gehört zu den weiteren Partnern des Projekts. Während A 24 "Priscilla" in den USA in die Kinos bringen wird, hält Sony fast alle weiteren Kinorechte. In Italien übernimmt Vision die Kinoherausbringung von "Priscilla" bevor Sky ihn zeigt.

Der Stoff wurde bereits 1987 fürs Fernsehen verfilmt. Mieli, der "The Hand of God" produzierte, arbeitet auch an zwei hochkarätigen Serienprojekten über prominente Persönlichkeiten, über Enzo Ferrari - mit Paolo Sorrentino, Stefano Sollima und Steven Knight - und Mussolini - mit Joe Wright.

Coppola entwickelt parallel eine Serienadaption von Edith Whartons "The Custom of the Country".