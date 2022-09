Emmys: HBO/HBO Max deutlich vor Netflix

Nach der Verleihung der Creative Arts Emmys vor gut einer Woche hatte HBO/HBO Max gegenüber Netflix mit 25 zu 23 Auszeichnungen nur knapp die Nase vorn gehabt; nach der Verleihung der Primetime-Emmys in der vergangenen Nacht wurde der Gesamtvorsprung schon deutlicher. Während es für Netflix lediglich drei weitere Preise, darunter die für Squid Game"-Hauptdarsteller Lee Jung-jae, der seinen ersten Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie bekam, und "Squid Game"-Regisseur Hwang Dong-hyuk für die beste Regie einer Dramaserie, gab, konnte HBO/HBO Max ein weiteres Dutzend Auszeichnungen einheimsen und die Gesamtzahl der Emmys damit auf 37 schrauben. Für Netflix stehen insgesamt 26 Emmys zu Buche.

So gab es für die HBO-Serie Succession" den zweiten Emmy nach 2020 in der Kategorie "Beste Dramaserie". Weitere Auszeichnungen für "Succession" gingen u.a. an Jesse Armstrong für das beste Drehbuch einer Dramaserie und Matthew Macfadyen als bester Nebendarsteller einer Dramaserie. The White Lotus" fuhr für HBO/HBO Max insgesamt fünf Primetime-Emmys ein, u.a. als beste Mini-/Anthologieserie sowie für Mike White für die beste Regie und das beste Drehbuch einer Mini-/Anthologieserie.

Als beste Serie im Bereich Komödie wurde Ted Lasso" (AppleTV+) mit einem Emmy ausgezeichnet. Weitere Emmys gingen an Regisseurin MJ Delaney und Hauptdarsteller Jason Sudeikis.

Alle Primetime-Emmy-Gewinner im Überblick.