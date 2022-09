Westeuropa: 73 Mio. SVoD-Abos mehr in 2027

Digital TV Research hat auch eine weitere Prognose für Westeuropa abgegeben: 2027 werden in dem Wirtschaftsraum 238 Mio. SVoD-Abonnements in Umlauf sein.

Laut Digital TV Research gab es in westeuropäischen Haushalten Ende 2021 insgesamt 165 Mio. Streaming-Abos. In den nächsten fünf Jahren, so die Prognose, werde sich die Zahl auf 238 Mio. erhöhen.

Die SVoD-Umsätze werden Digital TV Research zufolge bis 2027 auf 25 Mrd. Dollar ansteigen. 2021 kam die westeuropäische Wirtschaftsregion auf 16 Mrd. Dollar SVoD-Umsatz. Großbritannien werde in dem Segment dann weiterhin den höchsten Umsatzanteil aufweisen.

Netflix wird demnach bis 2027 auf 62 Mio. Abonnenten kommen; drei Mio. mehr als 2021. Die Abo-Zahl werde 2022 stagnieren, was vor allem auf den zunehmenden Wettbewerb zurückzuführen sei. Der Anteil von Netflix am Gesamtvolumen wird von 36 Prozent in Jahr 2021 auf 26 Prozent in 2027 fallen. Disney+ wird von den Marktforschern in 2027 auf 46 Mio. Abonnenten taxiert, Paramount+/SkyShowtime addiert auf elf Mio. Auch HBO Max kann Kunden hinzugewinnen.