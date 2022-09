Foto des Tages: "Alle reden übers Wetter" feiert Premiere

Kino

Am vergangenen Mittwoch feierten Grandfilm und NewMatterFilms im vollbesetzten Berliner Filmtheater am Friedrichshain die umjubelte Premiere des pointierten und fein beobachteten Dramas "Alle reden übers Wetter" von Annika Pinske. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Produzentin Mariam Shatberashvili (NewMatterFilms), Emma Frieda Brüggler, Kameramann Ben Bernhard, Anne-Kathrin Gummich, Anne Schäfer, Regisseurin Annika Pinske, Produzentin Luise Hauschild (NewMatterFilms), Max Riemelt, Sandra Hüller, Marcel Kohler und Szenenbildnerin Romy Springsguth. Am 15.9. kommt "Alle reden übers Wetter" bundesweit in die deutschen Kinos. Foto: Grandfilm (PR-Veröffentlichung)