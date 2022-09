Foto des Tages: Drehstart für "Neue Geschichten vom Franz"

Produktion

Die "Geschichten vom Franz" nach der legendären Buchvorlage von Christine Nöstlinger gehen weiter! Der zweite Kinospielfilm um den Wiener Buben mit dem blonden Lockenkopf und der piepsigen Stimme befindet sich aktuell im Dreh; es produzieren NGF Geyrhalterfilm (Katharina Posch, Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Markus Glaser, Nikolaus Geyrhalter) und if... Productions (Ingo Fliess). Das Foto zeigt Regisseur Johannes Schmid mit Hauptdarsteller Jossi Jantschitsch (Franz, Mitte) sowie Nora Reidinger (links) und Leo Wacha (rechts) als Franz' beste Freunde Gabi und Eberhard am Filmset in Wien. Das Drehbuch liefert erneut Sarah Wassermair. "Neue Geschichten vom Franz" kommt 2023 im Verleih von Wild Bunch Germany/Austria in die Kinos. Mit Unterstützung von: Österreichisches Filminstitut, FISA Filmstandort Austria, Filmfonds Wien, ORF Film/Fernseh-Abkommen, FilmFernsehFonds Bayern, Land Niederösterreich, Creative Europe Media. Den Weltvertrieb übernimmt atlas international. Foto: NGF / Victoria Herbig (PR-Veröffentlichung)