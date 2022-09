Kinofest-Wochenende im Zeichen der dicken Zuwächse

Fast 1,4 Mio. Besuche wurden in den deutschen Kinos an einem Wochenende ohne Blockbuster-Neustarts gezählt, knapp 1,1 Mio. entfielen auf die beiden Tage des Kinofestes. Dass die Umsätze gegenüber der Vorwoche weit weniger stark kletterten als die Besuchszahlen, lag in der Natur der Sache.

Nach dem Kinofest ist vor dem Kinofest - denn nach einer zweitägigen Veranstaltung, zu der der HDF bereits ein erstes, äußerst positives Fazit gezogen hat, geht es in den kommenden Tagen natürlich um eine genaue Analyse der Zahlen.

Dass die Besuchswerte am vergangenen Wochenende massiv von diesem Event profitierten, steht dabei zunächst einmal völlig außer Frage. Und die fast 80 Prozent, um die sie laut der Filmsource-Auswertung von Comscore über die kompletten vier Tage gegenüber dem Vorwochenende gesteigert werden konnten, geben den Effekt im Grunde nur unzureichend wieder. Denn ganz zentrale Tatsache ist: Dieses Plus wurde ohne jeglichen wirklich großen Neustart erzielt. So lassen sich die Auswirkungen des Kinofestes deutlich besser an der Entwicklung der einzelnen Filme ablesen. Dazu lässt sich sagen, dass mit einer einzigen Ausnahme (dem Sonderfall der Event-Auswertung Dragon Ball Super: Super Hero" auf Rang 20) sämtliche Bestandstitel der Top 20 zulegen konnten - und das gerade im Familiensegment in enormem Ausmaß.

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" etwa konnte als insgesamt mit Abstand erfolgreichster Film des Wochenendes (und tatsächlich einziger mit sechsstelligen Zahlen) die Besuche gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppeln (plus 118 Prozent). Selbst bei den Umsätzen betrug die Steigerung trotz des Aktionspreises von fünf Euro noch satte 48 Prozent. Prozentual noch mehr packten bei den Besuchen Top Gun: Maverick" zu Beginn seiner 16. Auswertungswoche (plus 119 Prozent) und DC League of Super-Pets" (plus 121,1 Prozent) drauf, mehr als verdoppeln konnte auch Der junge Häuptling Winnetou" seine Zahlen (plus 103 Prozent).

Mit am deutlichsten zeigt sich die Diskrepanz zwischen Besuchs- und Umsatzentwicklung (letztere lag insgesamt bei plus 17 Prozent) beim nach Einnahmen Drittplatzierten After Forever", für den zwar knapp 13 Prozent mehr Tickets verkauft wurden als am vorherigen Wochenende, der gegenüber diesem aber 25 Prozent an Umsatz einbüßte; abseits von "Dragon Ball Super" war dies das mit Abstand größte Minus. Und doch ist diese Entwicklung durchaus nicht negativ zu bewerten - schließlich hatte "After Forever" am vergangenen Wochenende auch beim Umsatz um ganze 40 Prozent nachgegeben, der positive Impuls zeigt sich also auch an dieser Stelle.

Während, wie bereits erwähnt, kein Blockbuster im Vorfeld des Kinofestes ins Rennen geschickt wurde (respektive der Konsens-Termin auf eine veritable Startplan-Lücke fiel), gelangen zumindest einzelnen Neustarts respektable Ergebnisse. Orphan: First Kill" konnte mit knapp 70.000 Besuchern das Startergebnis des Vorgängers fast verdoppeln, Alle für Ella" kam auf rund 41.000 Besucher, "Das Leben ein Tanz" auf gut 16.000. Allerdings verhinderte auch das Kinofest nicht, das Nischenfilme in der Nische blieben. Unter den zehn "erfolgreichsten" Debütanten fanden sich laut Comscore drei mit dreistelligen, einer mit gerade noch zweistelligem Ergebnis (letzterer allerdings auch nur mit einer Auswertungslocation).

Zu beachten ist übrigens, dass sich sowohl die Top 20 der Filmsource-Auswertung, wie auch die dazugehörige Top Ten der Neustarts ohne Previews verstehen, von denen das Kinofest einige zu bieten hatte.

Was trotz eines Kinofestes nicht erreicht wurde, war ein mittleres Ergebnis der fünf Jahre vor Corona. Die Umsatzlücke von rund 40 Prozent fiel im Vergleich zu dieser Benchmark sogar gehörig aus. Allerdings war ein mittleres Vor-Pandemie-Ergebnis in diesem Startumfeld auch nie erwartet worden, entscheidender ist die Tatsache, dass das Ergebnis laut HDF auf dem Niveau des stärksten Vergleichswochenendes der vergangenen zehn Jahre lag - das 2019 mit dem Blockbuster-Start von ES: Kapitel 2" punkten konnte.

Zudem lässt sich der Wert des Kinofestes natürlich nicht alleine an den Wochenendzahlen bemessen - schließlich sollte es nicht zuletzt dazu dienen, positive Impulse zu setzen, auf das Besuchsverhalten insgesamt einzahlen.

Gerade letzteres macht eine Wirkungsanalyse noch einmal ungleich komplexer und schwieriger. Man darf gespannt sein, welche Schlüsse aus Besuchs- und Umsatzentwicklungen gleichermaßen gezogen werden - wobei jene des kommenden Wochenendes Teil der Rechnung sein werden. Dass die Rückgänge der Bestandstitel dann überproportional hoch ausfallen werden, liegt natürlich auf der Hand.