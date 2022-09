Kaspar Pflüger & Philip Pratt zu Amazon Prime: "Der beste Platz, an dem man sein kann"

Prime Video gibt Vollgas. Das ist die Botschaft, die Country-Manager Kaspar Pflüger und Head of German Originals Philip Pratt im Rahmen einer großen Programm-Präsentation in Berlin bereithielten - was sie auch im begleitenden Exklusivinterview in den Vordergrund rückten.

Herr Pflüger, Sie haben Ende April die neu geschaffene Stelle des Country Directors Prime Video DACH angetreten. Wie hatten Sie den Service von außen bislang wahrgenommen? Fiel Ihnen der Einstieg als klassischer Fernsehmanager leicht?

KASPAR PFLÜGER: Mein Einstieg fiel in eine spannende Zeit: Die dritte Staffel von "LOL: Last One Laughing" war gerade mit fantastischen Zahlen gestartet, zum dritten Mal holte sich das Format den Titel des meistgeschauten Programms auf unserem Service. Wir haben unsere Benutzeroberfläche überarbeitet und unser neues Angebot Amazon Freevee. Das gab gleich Rückenwind und untermauerte meine Erkenntnis, hier an einer tollen Stelle gelandet zu sein. Ich war sehr dankbar für diesen Start. Die Amazon-Kultur und damit auch die Kultur bei Prime Video ist sehr dynamisch. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich mit offenen Armen empfangen, nach Innen herrscht eine ganz große Transparenz, was ich ungewöhnlich und sehr gut finde. Ich habe mir die Zeit genommen und mich mit allen Mitarbeitern in Ruhe hingesetzt, um das Geschäft gründlich zu durchdringen. Das ist wichtig, wenn man lange sehr stark in einem anderen Kosmos tätig war. Ich bin sehr gut angekommen und weiterhin fasziniert von dem Aufbruchsspirit, der bei Prime Video herrscht. Das habe ich so ich in den letzten Jahren im linearen Fernsehen nicht gespürt, was sicher auch der Tatsache geschuldet ist, dass sich diese beiden Bereiche in unterschiedlichen Stadien befinden.

Sie waren davor Geschäftsführer von Sat1. Worin bestehen denn aus der Innenansicht die größten Unterschiede zwischen einem traditionellen linearen Fernsehsender und einem Service wie Prime Video?

KASPAR PFLÜGER: Sicherlich ist einer der ganz fundamentalen Unterschiede, dass man im linearen Fernsehen im Allgemeinen eine sehr viel defensivere Haltung hat. Man hat viel erreicht über die letzten 30 Jahre und verharrt jetzt in einer gewissen Verteidigungsposition. Während wir bei Prime Video in einem Marktsegment agieren, das kontinuierlich wächst und wir uns deswegen permanent überlegen, mit welchen Aktivitäten, Programmen, Angeboten wir noch mehr Zuschauer für uns begeistern können. Ich stelle also einen Unterschied in den Entwicklungsstadien, aber auch im Mindset, der Geisteshaltung, fest. Auf der anderen Seite ist der Unterschied aus programmlicher Sicht gar nicht so groß. Unser Service ist schon so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass wir längst die schmale Premium-Nische verlassen haben. Wir brauchen und suchen Programmideen, die das Zeug dazu haben, möglichst viele Menschen im deutschsprachigen Raum zu begeistern.

Als Sie anfingen, Herr Pflüger, fanden Sie das eingespielte Team um Philip Pratt vor, das mit seinen Produktionen bereits aus allen Rohren schoss. Wie haben Sie die Arbeit der Kollegen wahrgenommen?

KASPAR PFLÜGER: Alle Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Teams, die hinter Prime Video stehen, haben mich offen und herzlich willkommen geheißen. Insofern sind wir alle gleich in einen intensiven Austausch gegangen, insbesondere auch mit Philip und seinem Team, da Amazon Studios mit den Originals einen ganz entscheidenden Beitrag zur Kraft unseres Angebots in Deutschland leistet. Meine Rolle als Country Director hat es so bisher nicht gegeben bei Prime Video in Deutschland. Meine Aufgabe ist das das Management all der verschiedenen Bestandteile von Prime Video. Prime Video ist mehr als Originals und mehr als unser SVoD-Angebot. Mein Job ist es, alle Bereiche zu orchestrieren. Dazu gehört neben dem Studios-Team etwa auch das Lizenz-Team oder das Prime Video Channels-Team. Die Amazon-DNA folgt dem Ideal, Kunden das breitestmögliche Angebot zu bieten. Und das mit der größtmöglichen Flexibilität. Nicht alles kann in einer Prime-Mitgliedschaft inkludiert sein, weil wir den Kunden nicht maximale Premiumkosten zumuten möchten. Vielmehr kann jeder für sich frei gestalten, was er noch an zusätzlichen Channels hinzufügen möchte oder welche Titel er dazukauft oder leiht. Unseren Originals kommt dabei eine besondere Position zu, weil sie unsere Leuchtturm-Angebote innerhalb von Prime Video sind.

PHILIP PRATT: Wir haben eine lange Historie an erfolgreichen Titeln, angefangen mit You Are Wanted" über Beat" und Pastewka" hin zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" oder "Bibi und Tina". Aber es dreht sich alles um Aufbau und Wachstum - mit "Der Greif", Luden", Die Therapie" und Save Me" kommen in 2023 absolut herausragende "premium signature shows" hinzu. Mit Film fangen wir gerade erst an, nach One Night Off" kommt jetzt am 18. November Sachertorte", die Produktion von "Silber (AT)" haben wir gerade bekanntgegeben. Im Unscripted-Bereich wollen wir in Zukunft noch mehr machen, motiviert von unserem Erfolg mit "LOL: Last One Laughing". Gerade eben haben wir die Sketch-Comedy "HILLarious" mit Martina Hill angekündigt. Noch im September kommt "Apache bleibt gleich", eine Doku über Rap-Phänmen Apache 207. Wir drehen eine "All or Nothing"-Dokuserie über die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft und eine neue Show mit Joko Winterscheidt. IIch denke jeden Tag: Prime Video ist der beste Platz, an dem man gerade sein kann! Wir bleiben auf Kurs und unsere Strategie, in Leuchtturm-Formate zu investieren, geht auf. Bei manchen wackelt es ja schon wieder. Ich bin sehr froh, dass Kaspar zu uns gestoßen ist. Mit ihm haben wir einen neuen Kopf an Bord, der viel Expertise mitbringt.

Wie ist der Stand der Dinge bei den bereits gemeldeten neuen Produktionen, unter denen Schwergewichte sind wie "Der Greif" oder "Luden"? Und Sie haben ja weitere heiße Arbeiten im Köcher...

PHILIP PRATT: 2023 wird in Deutschland unser Jahr der großen Signature Premium Original TV Shows. "Der Greif" befindet sich in Postproduktion, kommt Mitte 2023. Die Serie ist hervorragend geworden und ich sage immer, dass man so etwas aus Deutschland heraus noch nie gesehen hat. Es ist das ambitionierteste deutsche Projekt im Fantasy-Bereich seit Die unendliche Geschichte" und ich bin felsenfest überzeugt, dass es ein Hit wird. Genauso "Luden". Wir haben lange an den Drehbüchern gefeilt, die die besten sind, die ich in meiner gesamten Karriere gelesen habe. Einfach überragend. Auch "Luden" befindet sich in Postproduktion und wird im Frühjahr 2023 starten. Zudem startet nächstes Jahr "Die Therapie", unsere erste Sebastian-Fitzek-Bestsellerverfilmung, von der ich schon die ersten Cuts sehen durfte. Absolut überzeugend, eine starke High-End-Serie. Mit "Save Me (AT)" drehen wir gerade eine sechsteilige Serie basierend auf dem Bestseller-Romanen von Mona Kasten. Der Kern unserer Herangehensweise ist immer: Eine Idee zu haben ist das eine, und es ist auch wichtig, weil sie den Grundstein legt. Aber Ideen haben viele Menschen. Bei uns dreht sich alles um die Umsetzung, das Feilen, das Perfektionieren. Wir spielen nicht beim Volume-Game mit wie andere, sondern fokussieren uns mit aller Kraft und ganzem Herzen auf unsere kuratierte Auswahl an Produktionen.

Prime Video feiert aktuell einen Sensationserfolg mit "Ringe der Macht". Strahlt so ein Erfolg auch auf das zurück, was Sie in Deutschland machen wollen? Ist das Ansporn?

PHILIP PRATT: Absolut. Unsere Zuschauer messen unsere deutschen Originals mit der Crème de la Crème der Produktionen, die aus den USA. Das ist die Messlatte für mich und mein Team. Da wollen wir rankommen und deshalb gehen wir immer die Extrameile mit unseren Partnern. Die Kernmission meines Amazon Studios Teams ist herausragendes Entertainment für Deutschland und die Welt zu kreieren. Gerade in der aktuellen Content-Flut sind Leuchtturmprojekte wichtig. Unsere Formate müssen bei den Zuschauern das Bedürfnis wecken, sie unbedingt anschauen zu müssen, um mitreden zu können. Wir stehen für pures Entertainment, wir wollen die Massen unterhalten. Es gibt nichts Schöneres, wenn man beim Bäcker steht und hört, wie andere Leute in der Warteschlange über "LOL" reden. Das spornt mein Team und mich an. Dabei liegt unser Fokus darauf, mit unserem deutschen Team zuallererst Unterhaltung für Deutschland zu machen. Aber bei Prime Video haben wir die Möglichkeit, Zuschauer auf der ganzen Welt zu unterhalten, über 200 Mio. Prime-Mitglieder. Das spornt nicht nur uns, sondern auch die deutschen Kreativen an, Inhalte zu schaffen, die ein globaler Hit werden können. Wichtiger als Budgets und Marketing-Investitionen sind für großartige Inhalte der Austausch mit kreativen Partnern vor wie hinter der Kamera. Wir setzen auf den engen Austausch mit unseren Kreativpartnern, auf Teamwork, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um exzellente Unterhaltung zu machen. Mit unseren neu angekündigten Projekten setzen wir in 2023 sicherlich neue Maßstäbe für Prime Video in Deutschland.

Wie involviert sind Sie Herr Pflüger bei der Entscheidung, was bei den Originals umgesetzt wird. Wie darf man sich den Austausch vorstellen?

KASPAR PFLÜGER: Philip und ich tauschen uns regelmäßig aus. Er und sein Team haben die Development-Pipeline fest im Griff und wir entscheiden miteinander, mit welchen Projekten wir voranschreiten. Das intensive Development und die anschließende Umsetzung liegen natürlich in Philips Händen.

Sie haben mit diversen High-End-Serien Marken geschaffen, die auch international stark wahrgenommen wurden. Werden Projekte wie "Der Greif" und "Luden", die natürlich inhärent deutsche Stoffe sind, für ein großes deutsches Publikum funktionieren sollen und müssen, auch mit einem Auge auf ein globales Publikum hergestellt?

PHILIP PRATT: Absolut! Das ist herausragendes Entertainment für Deutschland und die Welt. Ich glaube fest daran, dass beide Serien treue Zuschauer auf der ganzen Welt gewinnen können.

KASPAR PFLÜGER: Unser allererster Fokus liegt darauf, bei den deutschen Zuschauern zu punkten. Aber klar, die letzten Jahre im Streaming haben gezeigt, dass beim Publikum eine viel größere Bereitschaft da ist, bei starken Stoffen und starken Umsetzungen eben nicht mehr nur Fiction aus den USA oder dem eigenen Land anzugucken. Für Geschichtenerzähler und Kreative ist das sehr inspirierend, aber auch herausfordernd, weil wir mit einer deutschen Serie nicht mehr nur gegen andere deutsche Serien antreten, beziehungsweise deutsche Serien keinen Standortvorteil mehr haben. Wir treten gegen eine globale Konkurrenz an. Mit den angesprochenen Projekten können wir sicher international ganz vorn mitspielen.

PHILIP PRATT: Ich bin seit 20 Jahren in der Branche tätig. Am Anfang meiner Karriere war die Medienlandschaft ziemlich eintönig. Scripted TV gab es nur von den öffentlichen-rechtlichen Sendern, im Kino fanden sich vornehmlich Komödien. Dass Genre gemacht wird, war undenkbar. Das haben die Streamer massiv vorangebracht, frischen Wind hineingeblasen. Wichtig ist, dass wir mit der Kreativwirtschaft im Schulterschluss vorangehen. Deutschland hat eine herausragende Kreativindustrie, auf die wir stolz sein können. Aber der Blick über den Tellerrand lohnt sich. Bei "Luden" und "Der Greif" haben wir z.B. mit amerikanischen Beratern gearbeitet, um deren Storytelling im Bereich SciFi/Fantasy einzubeziehen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Message bei den Kreativen mittlerweile angekommen ist?

PHILIP PRATT: Für mich stehen immer die Zuschauer im Mittelpunkt. Menschen haben bestimmte wahrnehmungspsychologische Eigenschaften. Diese zu bedienen bedarf kreatives Talent in Kombination mit sehr gut geschulten, handwerklichen Fähigkeiten. Was mein Team und ich niemals aus den Augen verlieren, sind die Regeln für populäres Erzählen, die gibt es ja mindestens seit Aristoteles und wurden von Robert McKee, Balke Snyder, John Yorke und vielen weiteren für Film und TV verfeinert. Wenn ich von Freiheiten rede, denke ich in erster Linie an Genrefreiheiten. Wir haben jetzt die Budgets und die Möglichkeiten für Fantasy, Mystery, Horror.

Haben sich die Sehgewohnheiten des Publikums in den zweieinhalb Jahren Corona geändert?

PHILIP PRATT: Zumindest hatten die Menschen erstmal gezwungenermaßen mehr Zeit, saßen zuhause und suchten nach Unterhaltung. "LOL" kam sicherlich zur richtigen Zeit, weil die Menschen in der Pandemie Hunger hatten nach guter, leichter, positiver Unterhaltung. "LOL" ist eine geniale Idee mit tollem Cast und Talent und hat im Augenblick der Tristesse gut funktioniert. Aber Zuschauer suchen immer nach herausragendem Entertainment, das hat sich nicht verändert.

KASPAR PFLÜGER: Das Tolle für die Konsumenten ist, dass es mehr Angebot denn je gibt. Unser Auftrag ist, immer wieder die besten Projekte zu suchen, die die Zuschauer mitreißen.

PHILIP PRATT: Unser Programm besteht ja nicht nur aus unseren Signature-Shows wie "Der Greif", "Luden" oder "LOL". Zusammen mit reichweitenstarken Themen wie der "All or Nothing"-Serie über den Weg der Deutschen Fußball-Nationalelf zur und bei der WM 2022 oder einer neuen Show mit Joko Winterscheidt, an der wir gerade arbeiten, sprechen sie einen breite Zuschauermasse an. Aber wir arbeiten auch an Inhalten für spitzere Zielgruppen und versuchen sie so zu kuratieren, dass wir diese spezielleren Zielgruppen passgenau abholen. Im Herbst starten wir eine Programmoffensive für die Mittzwanziger. Dazu zählen die Serien Love Addicts", "Friedliche Weihnachten", die zweite Staffel von "Die Discounter" sowie der Film "Sachertorte".

Ein Reizthema der letzten Monate ist das Wort Investitionsverpflichtung. Was gibt es von Ihrer Seite dazu zu sagen?

KASPAR PFLÜGER: Wir haben gerade über all das geredet, was 2023 kommt. Wir investieren im großen Stil in deutsche Produktionen, weil es für uns elementar wichtig ist, mit unserem Service beim deutschen Zuschauer Relevanz zu haben. Wir brauchen dafür keinen Anreiz von außen. Wir plädieren vielmehr für eine Vereinfachung des Fördersystems und setzen uns sehr stark für ein Tax-Incentive-Modell ein, wie es in vielen europäischen Ländern existiert. In Deutschland gibt es so viel Potenzial, um zusätzliches Investment hereinzuholen. Wir sind überzeugt, dass es der gesamte deutschen Kreativbranche helfen würde. Österreich hat gerade erst angekündigt, ein solches Modell umzusetzen. Unifrance hat vor ein paar Tagen verkündet, dass das internationale Investment in französische Produktionen durch Steueranreize um 40 Prozent gestiegen ist. Das sollten wir uns als deutscher Kreativmarkt nicht nehmen lassen. Je mehr hier investiert wird, nicht nur von Prime Video, umso besser für die Branche umso mehr Wachstum, umso mehr Ausbildungsmöglichkeiten.

Es ist evident, dass Serien wie "Der Greif" oder "Luden" in der Entwicklung ein neues Level darstellen für Prime Video. Wenn das jetzt erfolgreich ist, was ist dann die nächste Stufe, die gezündet werden kann?

PHLIP PRATT: Mein persönliches Ziel ist aus Deutschland heraus einen weltweiten Hit zu landen. Schon bei "You Are Wanted" haben wir das Potential gesehen. Mehr als 40% der weltweiten Zuschauer stammte von außerhalb Deutschlands. Ich will mit deutschen Kreativen gemeinsam den Weg weitergehen und Projekte entwickeln, die eine weltweite Zuseherschaft begeistern können. Unsere Signature-Serien 2023 haben sicherlich das Potential dazu.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.