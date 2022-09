Fernsehpreis 22 - Nominierungen im Bereich Show und Factual Entertainment The shows go on!

Große Schlager-Sause, prominente Drag Queens, ein nicht minder prominentes Remake, Handwerker-Dating, sozial-relevanter Musikunterricht und ein reisender Koch: das ist in diesem Jahr die thematische Bandbreite der nominierten Newcomer in den Hauptkategorien im Show- bzw. Factual Bereich. Daneben gibt es viele alte Bekannte, die sich 2022 erneut Hoffnung auf den Deutschen Fernsehpreis machen können. Allen voran ProSiebens Hit "Wer stiehlt mir die Show?". Das Quiz von und mit Joko Winterscheidt hat sich bereits im letzten Jahr in der Königsklasse "Beste Unterhaltungsshow" durchgesetzt und führt in diesem Jahr im Unterhaltungssegment das Gesamtfeld mit den meisten Nominierungen an: neben beste Show ist "WSMDS" auch für die beste Regie und die beste Ausstattung nominiert. Die Gegnerinnen, die es im ersten Rennen zu schlagen gilt, heißen "Die Giovanni Zarella Show" (ZDF) und "Viva la Diva" (RTL). Wie schon im Vorjahr, so deckt auch die diesjährige Auswahl ein schönes Spektrum von groß bis klein, von bunt bis bissig bis bedeutend ab.

Mit der "Die Giovanni Zarrella Show" hat das ZDF seinem Schlagerabend am Samstag im letzten September eine Frischzellenkur gegönnt und Carmen Nebel nach imposanten 86 "Willkommen bei Carmen Nebel-Ausgaben'' in den verdienten Ruhestand geschickt. Fun Fact am Rand: als Zarella in Show drei Lieder von Roxette und Whitney Houston eindeutschte - aus "Greatest Love of All" wurde "Die Liebe siegt", aus "She's Got the Look" "Sie hat den Look" - rumorte es in den sozialen Netzwerken. Von Gotteslästerung und Majestätsbeleidigung war die Rede.

Auch RTLs "Viva la Diva" ist über ein Instagram-Gate gestolpert. Leider möchte man sagen, denn die Kölner haben mit ihrer Adaption des niederländischen Originals ("Make up Your Mind" / RTL4) sehr viel richtig gemacht. Während in Holland in diesem Frühjahr schon die zweite Staffel lief, wagte sich RTL zunächst nur an ein einmaliges Special, das im Rahmen des Pride Months programmiert war. Was am Anfang wie eine Drag-Kopie von "The Masked Singer" aussah, entpuppte sich am Ende als authentisches Zeichen für Vielfalt. Zwischen der Produktion im März und der Ausstrahlung im Juni war Teilnehmer und Gewinner Faisal Kawusi bei Instagram aber mit einem schlechten Kommentar in der k.o.-Tropfen-Causa rund um Comedian Luc Mockridge aufgefallen. RTL musste sich noch am Sende-Abend von Farusi distanzieren, was die Freude über die verhältnismäßig guten Quoten des zuletzt wenig erfolgsverwöhnten Marktführers am nächsten Tag getrübt haben dürfte.

In der Kategorie "Beste Moderation" entscheidet die Jury in diesem Jahr zwischen Giovanni Zarella ("Die Giovanni Zarrella Show"/ZDF), Sebastian Pufpaff im "Comeback des Jahres" bei "TV total" (ProSieben) sowie Collien Ulmen Fernandes ("Stadt + Land = Liebe"/SWR). Fernandes charmanter Ausflug ins Dating-Business ist außerdem neben Veteran "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" von RTL (tatsächlich schon Staffel 15) und dem "Kampf der Realitystars" von RTLII für die beste Unterhaltung / Reality nominiert.

In der Rubrik Bestes Factual Entertainment tritt "Kitchen Impossible" von Vox gegen "Don't Stop the Music" (ZDF) bzw. die für den KiKa aufbereitete Version "Don't Stop the Music Kids" sowie das MagentaTV-Original ""Herr Raue Reist! - So schmeckt die Welt" an. Das Kochduell mit Tim Mälzer hat bereits zwei Fernsehpreise im Regal stehen (2017 und 2018). Gut möglich, dass sich in diesem Jahr entweder der reisende Sternekoch Tim Raue oder der zum Musiklehrer an einer Berliner Gesamtschule mutierte Comedian Bülent Ceylan die Trophäe holen.

Weniger Bewegung gibt es im Segment "Beste Comedyshow/Beste Late Night". Neben "Die Carolin Kebekus Show" (Staffel 3 / WDR), die auch schon drei "DFP"-Nominierungen hat und Amazons "LOL" (Last One Laughing), ebenfalls in der dritten Runde, ebenfalls zuvor schon nominiert, aber 'nur' ein Mal und zwar 2021, ist auch das "ZDF Magazin Royale" wieder auf Preiskurs. Im letzten Jahr hatte die Böhmermann-Show drei Nominierungen und hat zwei Mal gewonnen, allerdings nicht in der "Beste Late Night"-Kategorie.

Christina Bröker