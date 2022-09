HDF-Bilanz zum Kinofest: "Grundstein ist gelegt"

Erstmals seit fast 20 Jahren fand am vergangenen Wochenende wieder ein bundesweites Kinofest statt - und der HDF bilanziert eine "überwältigende Resonanz" mit rund 1,1 Mio. Besuchen an den beiden Aktionstagen. Die Zahlen zeigen indes auch, wie viel zusätzliches Potenzial in dem Event schlummert, das man als feste Größe im Veranstaltungskalender etablieren will.

"Das Engagement und die Hartnäckigkeit aller, die über Wochen und Monate am Kinofest gearbeitet haben (...), haben sich gelohnt!" So ließ es die Geschäftsführung der Kinos vonNennmann, Thies & Thies unter virtuellem Applaus bereits am Sonntag wissen, als klar war, dass das erste Kinofest seit fast 20 Jahren auf die erhoffte Resonanz gestoßen war. Beziehungsweise sogar mehr als das: Denn laut dem HDF Kino konnten letztlich "alle Erwartungen" übertroffen werden. Davon legen nicht nur zahlreiche Einzelmeldungen von Betreibern, die vom besten Wochenende des Jahres berichteten, Zeugnis ab - sondern auch die Gesamtbilanz für den zweitägigen Aktionszeitraum.

Denn wie der HDF nun mitteilte, wurden nach Erhebungen von Comscore alleine am Samstag und Sonntag bundesweit knapp 1,1 Mio. Besucher gezählt. Damit sei es nicht nur gelungen, den bislang besucherstärksten Zwei-Tages-Zeitraum des laufenden Jahres zu überbieten - sondern sogar an das besucherstärkste September-Vergleichswochenende der vergangenen zehn Jahre anzuknüpfen: Am 7. und 8. September 2019 waren knapp 1,13 Mio. Besuche gezählt worden.

Entsprechend positiv fällt das erste Fazit der HDF-Vorstandsvorsitzenden Christine Berg aus: "Unser Ziel war es, mit einem niedrigschwelligen Angebot das Kino zu feiern und den Besucher:innen die Magie der großen Leinwand zurückzubringen. Dies ist uns in jeder Hinsicht gelungen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen beteiligten Kinos und Partnern:innen für ihre tolle Arbeit und beim Publikum für die großartige Resonanz. Damit ist der Grundstein für ein von nun an regelmäßig stattfindendes Event gelegt, dass wir mit diesem sehr guten Auftakt als feste Größe im jährlichen Veranstaltungskalender etablieren werden."

Ein wesentlicher Unterschied (auch zum französischen Vorbild "Fete du Cinéma"): An besagtem Vergleichswochenende war mit "ES: Kapitel 2" ein Blockbuster gestartet, der alleine am viertägigen Startwochenende fast 600.000 Besucher zählte. Das diesjährige Kinofest hingegen wurde gänzlich ohne vergleichbares neues Schwergewicht (wenngleich mit mehreren Previews) zelebriert, die stärksten Wochenendzahlen schrieb Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" mit knapp 150.000 Besuchern. Eine eindrucksvolle Zahl am elften (!) Auswertungswochenende, die umso mehr die Frage aufwirft, was mit mutigen Rahmenbedingungen womöglich drin gewesen wäre. Konsequenter Weise handelte es sich bei sämtlichen Topfilmen des Kinofestes um Bestandstitel, Top Gun Maverick" schaffte es sogar am 16. Auswertungswochenende (unterstützt vom Vorgänger und Kultklassiker) einmal mehr in die Top Fünf - trotz aktueller Rekordabsätze in der am 23. August gestarteten VoD-Auswertung.

Unterdessen lassen die Ergebnisse der diesjährigen Premiere des Kinofestes nicht nur auf noch stärkere programmatische Unterstützung im kommenden Jahr hoffen - sondern auch auf noch regere Teilnahme. Denn auch wenn mit 3193 von 4947 zum Halbjahr von der FFA gezählten deutschen Kinosälen knapp 65 Prozent der deutschen Leinwände für zwei Tage im Zeichen des Kinofestes erstrahlten (nach Sitzplätzen waren sogar gut 71 Prozent des bundesweiten Bestands dabei), lassen 685 teilnehmende Häuser bei insgesamt 1743 Spielstätten sicherlich noch ein wenig Luft nach oben - auch was die Außenwirkung dieser gemeinsam von allen drei Kinoverbänden sowie den beiden Verleiherverbänden getragenen Aktion anbelangt.

In diesem Sinne steht auch der Nachsatz zum einleitenden Zitat. Denn gelohnt habe es sich "zumindest für die, die aktiv den Ball aufnahmen", wie es in der Mitteilung weiter hieß. Aktiv zeigten sich die teilnehmenden Kinos in der Tat - und begleiteten die Vorstellungen zum Kinofest mit einem wahren Füllhorn an Aktionen, zu denen unter anderem auch kostenlose Trailershows zählten. Schließlich sollte das Kinofest nicht nur ein isoliertes Event sein - sondern auch auf die kommenden Monate einzahlen.

Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse ist laut HDF für Ende der Woche geplant.