Leonine gründet YouTube-Vemarktungsagentur Home of Talents

Home of Talents soll die Werbezeitenvermarktung von reichweitenstarken YouTube-Kanälen wie stern tv, Breaking Lab und hyperbole übernehmen.

Mit der Gründung der Vermarktungsagentur Home of Talents erschließt sich Leonine Studios ein neues Geschäftsfeld. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wolle man mit der Agentur die Werbezeiten von reichweitenstarken YouTube-Kanäle von "Top Content-Creator*innen" wie Dave Henrichs aber auch eigenen Channels wie stern tv, Breaking Lab und hyperbole übernehmen.

Geleitet wird Home of Talents von Johannes Schmidbauer, der zum Start der Agentur erklärt: "Mit Home of Talents bieten wir Zugang zu ausgewählten Kanälen der reichweitenstärksten und spannendsten YouTube-Creator*innen im Markt und schaffen gleichzeitig Synergien für die Leonine Gruppe, indem wir die Vermarktung unserer eigenen Premium-Content Umfelder selbst übernehmen. Eine wichtige Grundlage dafür ist unsere langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit YouTube, die wir gezielt um einen strategisch wichtigen Bereich erweitern. Werbetreibende profitieren mit uns von einer enormen Sichtbarkeit, inmitten starker Inhalte. Wir freuen uns besonders, dass mit Mediaplus Germany eine der führenden Mediaagenturen unser Angebot aktiv aufnimmt und damit wieder einmal ihre Vorreiterrolle in der Branche unter Beweis stellt."

Andrea Malgara, Managing Partner bei Mediaplus, die Home of Talents als erste Agentur in ihr Media-Angebot aufgenommen hat, sagt zu der Partnerschaft: "Online-Video ist aus dem Bewegtbild-Mix von Kampagnen nicht mehr wegzudenken. Allerdings muss man bei der Auswahl der Kanäle und Creator*innen die Spreu vom Weizen trennen, Brand Safety und passgenaue Zielgruppen müssen garantiert sein. Wir freuen uns, dass wir mit Home of Talents ein weiteres reichweitenstarkes und brandsafes Angebot für die effiziente und wirkungsvolle Umsetzung konvergenter Videokampagnen für unsere Kunden hinzugewinnen."

Contant-Creator Dave Henrichs zu den Vorteilen, die die Zusammenarbeit mit Home of Talents für ihn bringt: "Als selbständiger Video- und Content-Produzent ist die Werbezeitenvermarktung meiner Inhalte eine wichtige Erlösquelle, auch zur Finanzierung von aufwendigen Produktionen und Projekten. Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders direkt zu Beginn Teil des exklusiven Vermarktungs-Netzwerks von Home of Talents zu sein. Neben der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Johannes und Team überzeugt mich vor allem der klare Fokus auf Vermarktung und die transparente und faire Struktur der Erlösbeteiligung."