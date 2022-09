Fernsehpreis 22 - Iris Berben erhält Ehrenpreis

Den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises erhält in diesem Jahr Iris Berben. Mit der Auszeichnung würdigen die Stifter ZDF, Sat1, ARD, Deutsche Telekom und RTL die Schauspielerin als eine Persönlichkeit, die mit ihren Rollen seit den späten 1960er-Jahren immer wieder für glanzvolle Höhepunkte der Schauspielkunst sorgt, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

So gehört Berben aktuell u.a. zum Ensemble von Ruben Östlunds Film "Triangle of Sadness", der in diesem Jahr in Cannes die Goldene Palme gewann. Ab 20. Oktober ist sie zudem in Sönke Wortmanns neuer Komödie "Der Nachname" im Kino zu sehen. Zuvor wird die Ausnahmenkünstlerin am 14. September in der Primetime-Show "Die TV-Highlights des Jahres" in den Kölner MMC Studios den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises 2022 persönlich entgegennehmen. Das ZDF strahlt die von Barbara Schöneberger moderierte Gala am selben Abend um 20:15 Uhr aus.

"Iris Berben gehört zweifellos zu den ganz Großen unter Deutschlands Schauspielerinnen", so ZDF-Intendant Norbert Himmler als diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises. "Sie ist im besten Sinne des Wortes eine großartige Charakterdarstellerin, die Film- und Fernsehschaffende sowie nicht zuletzt das Publikum seit Jahrzehnten inspiriert - mit Charme und Charisma, mit großer darstellerischer Kraft und überzeugender Authentizität. Bei all dem gehören ihre immer wieder begeisternde Kunst und ihr ebenso vielfältiges wie ernsthaftes gesellschaftspolitisches Engagement zusammen. Mit ihrem herausragenden Einsatz für Toleranz und Humanität und gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus bezieht sie eindeutig und mutig Position."

Am Dienstag beginnt der Deutsche Fernsehpreis 2022 bereits mit der "Nacht der Kreativen", in der erste Kategorien wie Beste Regie und Bestes Drehbuch im Kölner Studio Ehrenfeld, moderiert von Jana Pareigis, vergeben werden. "Die Nacht der Kreativen" ist um 22.25 Uhr auf 3sat und um 0.45 Uhr im ZDF zu sehen.