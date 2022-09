Paramount kündigt weiteres Original an

Am 14. September erfolgt der Drehstart für die Serie "Kohlenrabenschwarz", die für den SVoD-Dienst Paramount+ produziert wird. Dies kündigten Sabine Anger, Senior Vice President Streaming Central & Northern Europe and Asia, und Susanne Schildknecht, Senior Vice President MTV Entertainment Brands Central & Northern Europe and Asia, im Gespräch mit Blickpunkt:Film an. Bei "Kohlrabenschwarz" handelt es sich um eine Mystery-Serie rund um unerklärliche Phänomene und düstere Mythen, die sich in der heutigen Zeit plötzlich auf dramatische Weise manifestieren. Zum Cast zählen , Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann und Jürgen Tonkel.

Die auf der gleichnamigen Hörspiel-Serie von Tommy Krappweis basierende Serie wird von Paramount und seinem Produktionsarm VIS und Tommy Krappweis' bumm film umgesetzt. Regie führt Erik Haffner ("Pastewka")

Im Interview mit Blickpunkt:Film erklärte Susanne Schildknecht: "Ein weiteres lokales Highlight wird die Serie 'Kohlrabenschwarz', die in unserer ersten Ankündigungswelle noch nicht dabei war. Sie basiert auf einer sehr erfolgreichen Audible-Hörbuchreihe und wird zusammen mit der Produktionsfirma bumm film von Tommy Krappweis produziert. 'Kohlrabenschwarz' versteht sich als eine Art Regionalkrimi, angesiedelt im bayerischen Rosenheim, mit Mystery- und Horrorelementen. Zugleich ist die Serie humoristisch angelegt. Aber wir sprechen nicht von einer Familienserie: Es gibt gruselige und blutige Momente. Mit sich schnell abwechselnden Horror-, Mystery und Charakter Comedy-Szenen glauben wir, einen völlig neuen Ansatz gefunden zu haben."