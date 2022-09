Kinocharts USA: "Barbarian" an zweitschwächstem Wochenende des Jahres vorn

Mit einem Gesamteinspiel von geschätzten 42,3 Mio. Dollar war das vergangene Wochenende das zweitschwächste des Jahres in den US-Kinos. Neuer Spitzenreiter ist der neu gestartete Horrorfilm Barbarian", der es auf zehn Mio. Dollar brachte. Platz zwei belegte ebenfalls ein Neustart aus dem Hause Disney, das Fantasy-Action-Abenteuer "Brahmastra Part One: Shiva" (4,4 Mio. Dollar), gefolgt von Bullet Train" (WE: 3,25 Mio. Dollar; gesamt: 92,5 Mio. Dollar) auf der Drei.

Komplettiert wird die Top fünf der US-Kinocharts am vergangenen Wochenende durch Top Gun Maverick" (WE: 3,17 Mio. Dollar; gesamt: 705,65 Mio. Dollar) und "DC League of Super-Pets" (WE: 2,83 Mio. Dollar; gesamt: 85,4 Mio. Dollar).

Auf Platz sieben rangiert mit dem christlichen Drama "Lifemark" (2,2 Mio. Dollar) ein dritter Neustart unter den Top Ten der US-Kinocharts.