Bernd Neumann würdigt Einsatz für "bedeutenden Bestandteil der Filmkultur"

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums, das die AG Kurzfilm in diesem Jahr feiert, hebt der Präsident der FFA die Bedeutung der von ihr vertretenen Kunstform hervor.

Das Jahr 2022 steht im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der AG Kurzfilm, die im Mai 2002 bei den 48. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen gegründet worden war. Veranstaltungen zur Feier dieses Geburtstages verteilen sich über das gesamte Jahr, als nächste steht am 13. September ein "kurz"filmischer Jubiläumsrundgang durch Dresden mit der Hamburger Künstlergruppe "A Wall is a Screen" an.

Anlässlich des Jubiläums hebt FFA-Präsident Bernd Neumann nicht zuletzt die Bedeutung jener Kunstform hervor, für die sich die AG Kurzfilm einsetzt. So erklärte er nun:

"Ohne die AG Kurzfilm, in der an die 50 Festivals, Hochschulen, Verleihe und weitere kurzfilmbegeisterte Institutionen ihre Kräfte für diese Kunstform bündeln, hätte der deutsche Kurzfilm nicht die Aufmerksamkeit und Relevanz, die er heute hat. Und das ist wichtig. Der Kurzfilm ist ein bedeutender Bestandteil unserer Filmkultur. Er ist nicht nur ein Sprungbrett für junge Talente, sondern darüber hinaus ein eigenständiges und innovatives Medium, künstlerische Ausdrucksform und Experimentierfeld auch für etablierte Regisseurinnen und Regisseure."

Und weiter: "Deshalb ist der Kurzfilm auch für die Filmförderungsanstalt wichtig. Mit unserer Kurzfilmförderung tragen wir zum Entstehen neuer, attraktiver Werke bei, wir fördern seine Aufführung im Kino, wir haben den Kurzfilmpreis 'Short Tiger' ins Leben gerufen. Und wir helfen bei der Realisierung des 'Kurzfilmtags', jener genialen AG-Kurzfilm-Idee, den kürzesten Tag des Jahres bundesweit dem Kurzfilm zu widmen."