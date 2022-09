Einschaltquoten: Wochenende der ARD-Krimis

Am gestrigen Sonntag erzielte der "Tatort" die größte Reichweite des Tages, am Samstag der erste von zwei im Ersten ausgestrahlte Teile von "Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal".

7,37 Mio. Zuschauer (MA: 25,8 Prozent) sahen gestern Abend den Schweizer Tatort: Risiken mit Nebenwirkungen" im Ersten und sorgten damit für die größte Reichweite des Wochenendes. Im ZDF kam die Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Liebe und andere Schätze" zur gleichen Zeit auf 3,87 Mio. Zuschauer (MA: 13,6 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" nach der "Tagesschau" (26,2 Prozent) auf einen Marktanteil von 20,9 Prozent. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die Übertragung des NFL-Spiels zwischen den Miami Dolphins und den New England Patriots, die ProSieben zu Beginn der Übertragung 9,4 Prozent, im weiteren Verlauf 10,1 Prozent einbrachte. Auf exakt zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern Abend die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare"; ein Minus von rund fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Staffelauftakt am vergangenen Mittwoch. Knapp unter der Zehn-Prozent-Marke lag gestern Abend Mission: Impossible - Fallout" (9,8 Prozent) bei Sat1. Auf einen Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern Abend die Vox-Kochshow "Fuchs und Strohe liefern ab!".

Am Samstagabend hatte das Erste den als Doppelfolge ausgestrahlten Portugal-Krimi Lost in Fuseta" (4,33 Mio. Zuschauer / MA: 18,3 Prozent bzw. 3,71 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent) programmiert gehabt, das ZDF ein Spenden-Special von "Der Quiz-Champion" (3,05 Mio. Zuschauer / MA: 13,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die beiden ARD-Krimifolgen auf Marktanteile von 8,4 und 7,3 Prozent gekommen, für das ZDF-Quiz hatten 7,9 Prozent zu Buche gestanden. Den Primetimesieg in dieser Zielgruppe hatte sich am Samstagabend die ProSieben-Show "10 Jahre Duell um die Welt - Joko und Klaas blicken zurück" (11,2 Prozent) geholt gehabt.

Am Freitagabend war die Folge Unter Druck" aus der ARD-Reihe "Die Eifelpraxis" nach dem "Brennpunkt: Trauer um die Queen" (3,62 Mio. Zuschauer / MA: 15,1 Prozent) auf 3,02 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) gekommen. Die größte Reichweite am Freitag hatte die ZDF-Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" erzielt gehabt, die mit 4,51 Mio. Zuschauer (MA: 18,6 Prozent) um rund 150.000 Zuschauer über ihrer Vorwochenreichweite gelegen hatte; der Marktanteil war in etwa gleich geblieben.

Den Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich am Freitagabend die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" geholt gehabt, die mit 11,2 Prozent auf Vorwochenniveau gelegen hatte und sich gegen Thor: Tag der Entscheidung" (elf Prozent) bei ProSieben und "Lego Masters" (10,8 Prozent) hatte behaupten konnte; die RTL-Show büßte im Vergleich zur Vorwoche knapp vier Prozentpunkte ein.