Disney-Highlights der D23 Expo: Von "Indiana Jones 5" bis "Little Mermaid"

Disney zeigt neue Bilder und Titel auf der D23 Expo in Anaheim. Beim erschlagenden Angebot von Kinofilmen und Streaming-Formaten ragen Harrison Fords letzter "Indy"-Auftritt, erste Szenen von "The Little Mermaid" und die "Inside Out"-Fortsetzung heraus.

Über das Wochenende hat Disney auf der D23 Expo in Anaheim viel neues Bildmaterial, Casting-News und auch das ein oder andere völlig neue Film- und Serienprojekt präsentiert. Zu den Highlights gehörten prominent besetzt Panels etwa zum Live-Action-Film "The Little Mermaid", "Indiana Jones 5" oder auch Black Panther: Wakanda Forever" sowie das Willow"-Remake.

Für das Kino präsentiert wurden Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der in den USA am 17. Februar startet, sowie "Black Panther: Wakanda Forever", der in den USA schon am 11. November die Kinos erreicht. "Captain America: New World Order", der für den 4. Mai 2024 eingeplant ist, fügte Unorthodox"-Star Shira Haas und Tim Blake Nelson seinem Cast hinzu.

Kevin Feige bestätigte zudem, dass beim neuen "Fantastic Four"-Kinofilm und -Reboot Matt Shakman die Regie führen wird und der US-Kinostart am 8. November 2024 sein wird. Der weitere MCU-Film "Thunderbolts" startet am 26. Juli 2024, hat Jake Schreier als Regisseur und zum Beispiel Julia Louis-Dreyfus und Sebastian Stan im Cast.

Emotional auf der Bühne wurde es mit Harrison Ford und "Indiana Jones 5". Es soll jetzt tatsächlich sein letzter Auftritt als der berühmte titelgebende Archäologe und Actionheld sein. "Ich bin fertig, ich werde nicht noch einmal für euch umfallen", sagte Ford. Zudem kam es in der Abteilung Lucasfilm einen weiteren Trailer zur "Willow"-Fortsetzung zu bestaunen. 20th Century punktete mit neuem Material zu Avatar: The Way of Water", einem der potenzielle größten Blockbuster noch in diesem Jahr.

Das "König der Löwen"-Prequel bekam mit "Mufasa: The Lion King" einen englischen Titel, US-Start ist Sommer 2023. Das gilt auch für den anderen großen Live-Action-Kinofilm "The Little Mermaid", der ebenso im Sommer 2023 starten wird. Der Pixar-Kinofilm Elemental", der am 16. Juni startet, präsentierte seine amerikanischen Synchronsprecher Mamoudou Athie und Leah Lewis auf der Bühne, während die Animationsschmiede für den Sommer 2024 eine Inside Out"-Fortsetzung ankündigte. Der Pixar-Film "Elio" ist für Frühjahr 2024 geplant. Walt Disney Animations Studios "Strange New Worlds" kommt bekanntlich schon am 23. November in die Kinos und "Wish" ist auf Herbst 2023 terminiert.

Der Streamingdienst Disney+ zeigte neue Bilder von Hocus Pocus 2", Disenchanted" und "Peter Pan & Wendy", das 2023 starten wird. Beim letzten Disney+ Day wurden sehr viele Titel genannt. Jetzt gibt es zu den meisten auch Bewegtbild und mehr Infos wie zum Beispiel die Marvel-Formate "Ironhead", Secret Invasion", der 2023 startet, "Armor Wars" mit Don Cheadle, die zweite Staffel von Loki", Echo", "Daredevil: Born Again", dessen Produktion 2023 beginnt sowie "Werewolf by Night", der für eins der nächsten Halloween-Feste eingeplant ist.

Bei "Star Wars" konzentrierte sich alles auf Disney+: Ein letzter Trailer für die Serie "Andor" vor dem September-Start, ein Trailer für die dritte Staffel The Mandalorian", neues Bildmaterial zu Star Wars: The Bad Batch" und die Animationsserie "Tales of Jedi". Hinzu kommt die Kinderserie "Star Wars: Young Jedi Adventures". Zu den weiteren Disney+-Highlights zählten "The Muppets Mayhem", "National Treasure: Edge of History", "The Santa Clauses" mit Tim Allen, die Pixar-Serie "Win or Loose" mit Will Forte als eine der Stimmen und "Zootopia+".