"Leander Haußmanns Stasikomödie" gewinnt in Ludwigshafen

Mit der Preisverleihung ist am vergangenen Samstag das 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zu Ende gegangen.

Leander Haußmanns Stasikomödie" ist zum Abschluss des 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Samstagabend mit dem Filmkunstpreis Ludwigshafen als bester Film ausgezeichnet worden. Für die beste Regie prämierte die aus Regisseur Andreas Kleinert, Schauspielerin Barbara Philipp und Produzent Wolfgang Esser bestehende Jury Friederike Jehn für den "Tatort: Borowski und die große Wut", den Ludwigshafener Filmkunstpreis für das beste Drehbuch erhielt Norbert Baumgarten für Gesicht der Erinnerung".

Ebenfalls am Samstagabend vergeben wurden die Ludwigshafener Auszeichung für die beste Regie (Natja Brunckhorst für Alles in bester Ordnung"), das beste Drehbuch (Silke Zertz für "Laufen") und für die beste schauspielerische (Ensemble)Leistung an Iris Berben, Godehard Giese und Claude Heinrich für "Und dann steht einer auf und öffnet die Fenster", der auch den Publikumspreis Rheingold erhielt.

Bereits zuvor vergeben worden waren der Ludwigshafener Drehbuchpreis an Eva und Volker A Zahn sowie der Preis für Schauspielkunst an Verena Altenberger und Anne Ratte-Polle.

"Ich hatte es gehofft, aber nicht erwartet", erklärte Festivalintendant Michael Kötz, als er die Zahl der Festivalbesucher auf rund 88.000 schätzte.

"Mit 88.000 Besuchern liegen wir etwa 50 Prozent über 2021 und erfreulicher Weise auch nur 25 Prozent unter 2019. Im Vergleich zu anderen großen Kulturveranstaltungen, die auch in 2022 noch weitaus höhere Einbußen haben, stehen wir also ganz gut da. Aber so schön es ist, das Publikum wieder in die Kinos strömen zu sehen, wirtschaftlich sind wir damit leider noch nicht ganz im grünen Bereich. Da wir 80 Prozent unseres Etats selbst erwirtschaften, müssen wir - auch wegen gestiegener Kosten - wenigstens wieder auf 100.000 Besucher kommen", so Kötz weiter.