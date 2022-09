Foto des Tages: "Die Schule der magischen Tiere 2" feiert Premiere

Kino

Bei der heiß ersehnten Weltpremiere des zweiten Teils des Kinoerfolgs "Die Schule der magischen Tiere" am vergangenen Samstag präsentierten die Leonine CEOs Fred Kogel und Bernhard zu Castell (rechts im Bild) im Münchner Mathäser Filmpalast die Hauptdarsteller*innen Emilia Maier (Bildmitte), Loris Sichrovsky (4.v.l.), Lilith Johna (4.v.r.), Leonard Conrads (3.v.r.), Emilia Pieske (5.v.l.), Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski und Milan Peschel, die Sprecher der magischen Tiere Axel Stein, Rick Kavanian und Max von der Groeben gemeinsam mit Buchautorin Margit Auer, Regisseur Sven Unterwaldt (5.v.r.) und Produzentin Alexandra Kordes (links im Bild). Rund 800 kleine und große Fans ließen sich von der magischen Geschichte und den neuen Tieren verzaubern und belohnten die Darsteller*innen und die Filmemacher*innen mit einem riesigen Applaus. Leonine startet "Die Schule der magischen Tiere" am 29. September in den deutschen Kinos. Das Bild zeigt außerdem: Koproduzentin Cosima von Spreti (2.v.l.), Jasna Vavra (Leonine, 3.v.l.) und Judith Erber (FFF Bayern, 2.v.r.) Foto: Leonine (PR-Veröffentlichung)