Kinocharts Deutschland: Kinofest ein voller Erfolg

Obwohl es abermals keinen überzeugenden Neustart gab, der das Geschäft angekurbelt hätte, ging es mit den Kinozahlen dank des Kinofests am Wochenende steil bergauf - wenngleich sich das bei Ticketpreisen von fünf Euro logischerweise an den Besucherzahlen stärker festmachen lässt als am Umsatz. Gesamt wurden mehr als eine Mio. Tickets verkauft.

DER SPITZENREITER

Hallo Minions! Wir kennen uns doch? Am elften Wochenende übernahm Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" wieder die Spitze der deutschen Kinocharts, mit knapp 150.000 verkauften Tickets und 810.000 Euro Umsatz. Gesamt hält der meistgesehene Film des laufenden Kinojahres nunmehr bei 3,7 Mio. Besuchern.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Platz zwei holt sich der angehende Dauerbrenner Der Gesang der Flusskrebse" mit den besten Besucherzahlen bislang - am vierten Wochenende! 100.000 Kinogänger wollten die Bestsellerverfilmung sehen, die 675.000 Euro einspielen konnte und sich auf dem besten Weg befindet, gesamt die 500.000-Besucher-Hürde zu nehmen. Dahinter kam Vorwochenspitzenreiter After Forever" am dritten Wochenede bei 105.000 verkauften Tickets auf 665.000 Euro Kasse. Gesamt hat der vierte Teil des "After"-Franchise fast die 500.000 Zuschauer geschafft. Am dritten Wochenende holte sich Die Känguru-Verschwörung" bei 100.000 verkauften Tickets ein Einspiel von knapp 600.000 Euro. Gesamt schlagen 350.000 Besucher zu Buche. Die Top fünf beschließt der ewige Top Gun Maverick" mit 590.000 Euro Boxoffice bei 95.000 Besuchern am 16. Wochenende. Gesamt werden 3,5 Mio. Zuschauer gezählt.

DIE NEUSTARTS DER TOP 20

Platz sieben beansprucht Orphan: First Kill" für sich mit 70.000 Ticketverkäufen bei 420.000 Euro Einspiel in 225 Kinos. Auf Platz elf startet Alle für Ella" in 491 Kinos mit 41.000 Kinogängern und 235.000 Euro Umsatz. "Das Leben ein Tanz" holt sich Platz 18 mit 16.000 Besuchern und 110.000 Euro Kasse in 92 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Am sechsten Wochenende sichert sich Guglhupfgeschwader" Platz sieben mit 70.000 Besuchern und 470.000 Euro Umsatz. Gesamt steht der achte Eberhofer jetzt bei der 1,2-Mio.-Zuschauer-Marke und ist schon kürze der erfolgreichste Film der gesamten Reihe. Respekt. Auf Platz zehn findet sich am achten Wochenende Bibi & Tina - Einfach anders", der es auf 45.000 Fans und 245.000 Euro Einspiel brachte. Freibad" kommt am zweiten Wochenende bei knapp 35.000 verkauften Eintrittskarten auf 230.000 Euro Kasse, gefolgt von "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka", der am vierten Wochenende 38.000 Zuschauer hatte und damit 205.000 Euro umsetzen konnte. Gesamt ist die 150.000-Besucher-Hürde genommen - der erste Teil konnte zum gleichen Zeitpunkt erst 130.000 Ticketverkäufe verzeichnen. Und auf Platz 17 rangiert Der junge Häuptling Winnetou" mit 16.000 Kinogängern und 110.000 Euro Einspiel am fünften Wochenende.

Gesamt wurden am Wochenende für die Filme der Top 20 1,15 Mio. Tickets gelöst, die für 7,0 Mio. Euro Umsatz sorgten.