TORONTO Tag 3: Say it loud...

Jede Menge los in Toronto ist die schamloseste Untertreibung des Jahres. Als ginge es darum, das in den letzten beiden Jahren verpasste wieder aufzuholen, sind die Straßen rund um das Festivalzentrum im Theatre District gefüllt, als würde hier und nicht in München das Oktoberfest veranstaltet. Das Toronto International Film Festival in seiner 47. Ausgabe mehr Publikumsfestival denn je. Die Filme werden gefeiert, die Stars, die auf den diversen roten Teppichen erscheinen, werden umjubelt wie Rockstars. Und es ist ja nicht eben nur eine Premiere, die das gefeiert wird. Gestern Abend waren zunächst die Macher und Stars von Glass Onion: A Knives Out Mystery" an der Reihe im altehrwürdigen Prince of Wales Theatre; direkt im Anschluss stellte dort Steven Spielberg bei seinem ersten Besuch des TIFF seinen The Fabelmans" vor. Ein paar Meter weiter gab es im fast so altehrwürdigen Royal Alexandra die Weltpremiere von The Menu" mit Ralph Fiennes als genialer Küchenchef, der buchstäblich zum letzten Abendmahl einlädt. Und auch sonst geben sich die Promis die Klinke in die Hand: Taylor Swift, Hilary Clinton - alle tragen zum Karnevalscharakter des Festivals bei. Es mag überraschen: Es wird nicht nur in Kameras gestrahlt und gejubelt und geklatscht und auf den Straßen getanzt. Die angekündigten Filme gibt es tatsächlich, und sie werden auch gezeigt. Und man kann dann auch darüber schreiben.

Wie über The Woman King", das erste von einer schwarzen Frau für ein Hollywoodstudio inszenierte Action-Epos mit komplett schwarzem Cast, angeführt von Oscargewinnerin Viola Davis, die den Film als ihr Traumprojekt beschreibt. Es ist nicht irgendeine schwarze Filmemacherin, die am Steuer saß: Gina Prince-Bythewood hat ihre Karriere mit einfühlsamen Dramen wie Love and Basketball" oder Die Bienenhüterin" begonnen und sich vor zwei Jahren mit dem Netflix-Hit The Old Guard" komplett neu erfunden, als Regisseurin handfestester Action mit spürbar weiblichem Blick. Das kommt ihr auch jetzt zugute, beim Übersetzen der auf historischen Tatsachen beruhenden Geschichte einer weiblichen Eingreiftruppe aus dem 19. Jahrhundert im schwarzafrikanischen Königreich Dahomey in lupenreines Kintopp, ein mit breitem Pinselstrich aufgetragenes Actionfresko mit afrozentrischer Ausrichtung. Dass unter den breiten Pinselstrichen auch die Wahrheit zugekleistert wird, muss man akzeptieren, wenn man das kompetent gemachte Schlachtengemälde richtig gut finden will. Historische Genauigkeit oder Glaubwürdigkeit sind nicht das primäre Bestreben dieses Films, der sich gleich in der ersten Szene aus dem Reich der Realität verabschiedet, wenn die weiblichen Krieger der Agojie sich mit der katzenhaften Agilität und elegant choreographierten Kampfkunst der Dora Milaje aus Black Panther" oder der Amazonen aus Wonder Woman" bewegen, um einem übermächtigen Gegner den Garaus zu machen. "The Woman King" geht es darum, Ärsche zu treten, bevorzugt die des Patriarchats. Und das geht in Ordnung. Geprägt von allzu viel Realismus waren auch die Wikingerfilme der Fünfzigerjahre nicht. An die fühlt man sich auch am meisten erinnert, wenn sich schließlich eine Handlung in martialische Pose wirft, die missbrauchte Waise Nawi (gespielt von der großartigen Thuso Mbewe aus The Underground Railroad") einer tristen Zukunft als Frau eines für sie ausgesuchten Mannes entflieht, um sich bei den Agojie als Kämpferin ausbilden zu lassen. Dort trifft sie nicht nur auf die intensive Anführerin Nanisca, gespielt von Viola Davis, deren rechte Hand Amenza (Sheila Atim aus Bruised") und die entschlossene Ausbilderin Izogie, gespielt von Lashana Lynch aus Keine Zeit zu sterben", die beste Figur des Films, sondern auch eine Gruppe von Mädchen, die für sich ebenfalls nur als Kriegerinnen eine selbstbestimmte Zukunft nicht unter der Knute der Männer sehen. Krieg liegt in der Luft, Dahomey wird von verfeindeten Stämmen und portugiesischen Sklavenhändlern in die Zange genommen. Es gibt einen romantischen Subplot, seifenopernartige Verstrickungen und Geheimnisse, Palastintrigen, die dem Film keine ruhige Minute gönnen. Aber so richtig lebendig wird er erst dann, wenn gekämpft wird. Wie es sich für ein Actionepos gehört.

Die weibliche Hauptrolle in Gina Prince-Bythewoods Debüt "Love & Basketball" hatte vor 22 Jahren Sanaa Lathan gespielt, die nun in Toronto ihrerseits ihr Regiedebüt vorstellt, eine für Paramount+ entstandene Adaption des neuen Romans von The Hate U Give"-Autorin Angie Thomas. "On the Come Up" ist eine weitere Geschichte über schwarze Jugendliche in den Inner Citys, hier geht es um eine 16-Jährige, gespielt von der Newcomerin Jamila Gray, die in die Fußstapfen ihres gewaltsam ums Leben gekommenen Vaters treten und die beste Rapperin aller Zeiten werden will. Das Zeug dazu hat sie, die Frage ist sie nur, ob sie den richtigen Weg einschlagen wird und sich selbst treu bleiben kann. Das ist zunächst ein bisschen schematisch, vieles glaubt man aus anderen Filmen zu kennen, aus 8 Mile" und Hustle & Flow", vor allem aber aus dem insgesamt etwas überzeugenderen Patti Cake$ - Queen of Rap". Aber dann hat Lathan, die selbst auch als ehemals drogenabhängige Mutter der Heldin der Geschichte zu sehen ist, ein paar pfiffige inszenatorische Einfälle, und die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Method Man hat einen lässigen Auftritt als Impresario, und der aktuelle Rapstar Lil Yachty schaut vorbei und zeigt kurz, was er auf dem Kasten hat. Sprich: Die jugendliche Zielgruppe wird gut bedient von diesem Drama, das das Herz auf dem rechten Fleck hat.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze.