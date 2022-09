Paramount+: "Wir haben eine ausreichende lokale Autonomie"

Im Dezember startet der SVoD-Dienst Paramount+ in Deutschland. Erstmals sprachen die Paramount-Managerinnen Sabine Anger und Susanne Schildknecht ausführlich über die Markteinführung. Und kündigen zudem ein weiteres deutsches Serien-Original an.

Am 15. September startet Paramount+ in Italien. Wie sehr nehmen Sie einen solchen Launch wahr?

Sabine Anger: Das interessiert uns selbstverständlich, wie in den einzelnen Märkten Paramount+ eingeführt wird. Genauso wie mich der Juni-Launch in UK brennend interessiert hat. Wir sind ein international verzahnt arbeitendes Team und wissen über die lokalen Aktivitäten in den jeweiligen Territorien sehr gut Bescheid. Wir stimmen uns im Marketing ab, ebenso natürlich im Content-Bereich, weil unsere Inhalte in aller Regel in mehreren Märkten angeboten werden.

Lassen sich aus der Einführung in Großbritannien/Irland irgendwelche Schlüsse ziehen?

Sabine Anger: Unser Hauptinteresse gilt der Frage: Wie nehmen die europäischen Konsument*innen unser Paramount+-Angebot mit seinen Inhalten an? Welche Filme und Serien werden mehr oder weniger geschaut? Zu sehen, was in UK, und bald auch in Italien funktioniert, ist sehr hilfreich. Daraus ziehen wir einen Nutzen für den Deutschland-Start am Jahresende, ebenso für den parallel stattfindenden Frankreich-Launch. Wenn zwei große Märkte live gehen, ist das für das gesamte Unternehmen natürlich ein spannender Moment.

Im Vorfeld Ihres Deutschland-Starts haben Sie auf Ihre Local Originals abgehoben. Ist es inzwischen so, dass man ohne solche Inhalte einen schweren Stand hätte?

Susanne Schildknecht: Angesichts der gewaltigen Menge an Content, die die zahlreichen Studios unter dem Paramount-Dach mitbringen, würde ich das so nicht formulieren. Wir sprechen von etwa 9000 Stunden Programm, die beim Deutschland-Start zur Verfügung stehen werden. Von eigenen Originals bis hin zu Inhalten von Paramount Pictures, CBS, Showtime, MTV, Nickelodeon, Comedy Central und einigen mehr. Viele Abonnent*innen werden überrascht sein, welche Bandbreite an Inhalten diese Marken aufzubieten haben. Ich folge Ihrer Frage insofern, als dass man sagen kann: Deutsche Konsument*innen erwarten lokalen Content. Das hat die Marktforschung längst gezeigt: Relevante, deutsche Stoffe sollten in einem Streaming-Portfolio mit dabei sein. Deswegen gibt es eine lokale Content-Strategie.

Wie viele deutsche Produktionen wird es denn zum Start geben?

Susanne Schildknecht: Aus dem Segment Scripted Originals werden wir vier High End-Serien an den Start bringen, von denen wir drei bereits kommuniziert haben: Die Serie "Der Scheich" unter der Regie von Dany Levy versteht sich als wahnwitzige Hochstapelei-Geschichte. Wir produzieren sie zusammen mit X Filme Creative Pool. Mit Weydemann Bros. setzen wir die Cyber-Crime-Thriller-Serie "A Thin Line" um. Sehr viel versprechen wir uns auch von "Simon Becketts Die Chemie des Todes", einer psychologischen Krimiserie, die auf der erfolgreichen Buchreihe basiert und eine deutsch-britische Co-Produktion ist.

Fehlt noch eine ...

Susanne Schildknecht: Ein weiteres lokales Highlight wird die Serie "Kohlrabenschwarz", die in unserer ersten Ankündigungswelle noch nicht dabei war. Sie basiert auf einer sehr erfolgreichen Audible-Hörbuchreihe und wird zusammen mit der Produktionsfirma bumm film von Tommy Krappweis produziert. "Kohlrabenschwarz" versteht sich als eine Art Regionalkrimi, angesiedelt im bayerischen Rosenheim, mit Mystery- und Horrorelementen. Zugleich ist die Serie humoristisch angelegt. Aber wir sprechen nicht von einer Familienserie: Es gibt gruselige und blutige Momente. Mit sich schnell abwechselnden Horror-, Mystery und Charakter Comedy-Szenen glauben wir, einen völlig neuen Ansatz gefunden zu haben.

Wovon handelt die Serie genau?

Susanne Schildknecht: Es geht um unerklärliche Phänomene aus uralten Sagen, Legenden, Mythen und Märchen, die sich in unserer heutigen Zeit manifestieren und dies auf hochdramatische Weise. Protagonist und Antiheld ist die Figur Stefan Schwab, die von gespielt wird. Ein Ex-Polizeipsychologe mit Burnout, der nur noch seine Ruhe haben will. Ein ehemaliger Kollege zieht ihn dann doch wieder in einen Fall mit gruseligen Morden rein. Außer Michael Kessler zählen zum Cast unter anderem Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann und Jürgen Tonkel, die den düster-humorigen Ton und das bayerische Setting perfekt zum Leben erwecken werden. Drehstart ist am 14. September.

Können Sie uns eine Anmutung vermitteln, wie man auf einen solchen Stoff stößt und ihn dann auch umsetzen will?

Susanne Schildknecht: Für "Kohlrabenschwarz" sprach erst einmal, dass es sich um eine bekanntes Hörspiel handelt, wir uns also mit einer relevanten IP befasst haben. Von "Kohlrabenschwarz" gibt es bereits zwei Staffeln. Der erste Impuls, sich damit auseinanderzusetzen, entstand dadurch, dass viele von uns das Hörspiel kannten und es großartig fanden. Dazu kam, dass wir mit Tommy Krappweis von bumm film zunächst wegen einer anderen Hörspielreihe gesprochen hatten und uns dann "Kohlrabenschwarz" zuwendeten. Dann haben wir sehr viel über die Möglichkeiten einer Serienumsetzung mit bumm film gesprochen und es war klar: Wir machen das! Wegen des Stoffes an sich, aber auch weil der Austausch so transparent war und wir unserem Kooperationspartner vollstes Vertrauen schenken konnten. Jedenfalls bin ich total happy, dass Tommy Krappweis mit uns zusammenarbeitet, weil es große Begehrlichkeiten für den Stoff gab. Natürlich ist das nicht der eine Weg, wie man einem Projekt grünes Licht erteilt: Im Allgemeinen schauen und lesen wir sehr viel. Stößt man auf eine interessante Geschichte, fragt man sich, warum wären Konsument*innen begeistert, diesen Inhalt zu konsumieren, welche Zielgruppe springt darauf an? Jeder Stoff muss einen "Wow-Faktor" besitzen. Idealerweise hat man es mit einer bekannten IP zu tun. Dann muss man sich fragen, ob man für eine Idee kreative Talente begeistern kann. Und im Streamingzeitalter kommt die Fragestellung hinzu: Würde die Geschichte auch in anderen Ländern funktionieren? Also in möglichst vielen Paramount+-Märkten? Erst wenn diverse Parameter gecheckt sind, kann man weiterbohren und sich mit der konkreten Umsetzung beschäftigen.

Wie bringen Sie Kollegen in London oder New York nahe, dass Sie eine Serie im bayerischen Rosenheim ansiedeln wollen?

Susanne Schildknecht: Für die einzelnen Paramount+-Territorien wurde festgelegt: Es braucht Local Content - auch im High End-Seriensegment. Schon vor längerer Zeit wurde beispielsweise entschieden, dass wir die britisch-deutsche Serie ¿Chemie des Todes¿ produzieren, bei der man davon ausgehen kann, dass sie in vielen Märkten erfolgreich sein wird. Dann haben wir uns in Deutschland gefragt: Was fehlt uns noch? Braucht es noch einen zusätzlichen Farbtupfer? Also schlagen wir eine Geschichte wie "Kohlenrabenschwarz" vor und an dieser Stelle vertrauen uns die internationalen Kollegen. Natürlich nach diversen Abstimmungsprozessen, aber am Ende hat eine Entscheidung auch mit unserem Bauchgefühl und unserer Markteinschätzung zu tun. Dafür gibt es ja die lokalen Teams.

Sabine Anger: Zum Thema lokaler und zentraler Abstimmung: Wir verfügen über Teams in den lokalen Märkten mit großer Produktionserfahrung, weswegen man diesen Experten nicht völlig, aber weitgehend die Entscheidungshoheit überlasst. Meine Erfahrung bisher bei Paramount: Wir haben eine ausreichende lokale Autonomie, was ich als sehr positiv empfinde.

Beschränken sich Ihre Content-Aktivitäten auf Fiction-Serien?

Susanne Schildknecht: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben: Innerhalb der ersten sechs Monate ab Start werden wir drei Reality-Formate auf die Plattform bringen. Namentlich können wir sie noch nicht benennen, aber sie werden dem Dating, Competition- und House-based-Segment zuzuordnen sein. Unscripted Inhalte darf man im Streaming auf gar keinen Fall unterschätzen und ich sehe eine steigende Nachfrage seitens der Konsument*innen. Insbesondere in Deutschland haben Reality-Formate ihren Zenit noch nicht erreicht. Unsere UK- und US-Kollegen können dafür auch einiges zuliefern.

Während Mitbewerber ihre Originals-Produktion schon wieder herunterfahren, scheint Paramount Global erst so richtig aufzudrehen. In UK sind Sie laut Markforschung der zweitwichtigste Commissoner, also Auftraggeber.

Susanne Schildknecht: Über unser VIS-Produktionshaus bringen wir allein in diesem Jahr 50 europäische Serien an den Start. In den nächsten drei Jahren wird das Volumen mindestens verdoppelt. Dass europäische Inhalte funktionieren, zeigen beispielsweise die Nordic-Krimis seit vielen Jahren. Die in vielen Märkten erfolgreich sind, aber keine Kompromisse dafür machen. Ja, Local Originals sollten auch auf die internationale Reise gehen, aber es darf nicht zu Kompromissproduktionen kommen, die von den Zuschauer*innen als solche schnell erkannt werden. Unsere Produktion "Der Scheich" ist eine Hochstapler-Geschichte über Menschen in der Schweiz mit viel Geld. Wer die Schweiz vor Augen hat, denkt an große Banken. Wenn Story und Look stimmen, werden sich auch Zuschauer*innen in nicht-deutschsprachigen Ländern für sie interessieren. Betonen muss ich trotzdem: Der Content-Rückenwind, den wir zum Dezember-Start allein über die vielen Paramount-Marken bekommen, ist sensationell. Man könnte nur über etablierte Franchises wie "Star Trek" oder neuere wie "Yellowstone" lange Zeit sprechen. Daher nur ein einziges Beispiel. Welche Qualität allein unser Showtime-Arm liefert, ist schon beeindruckend. Zuletzt hat er den Erfolg der Serie "Yellowjackets" verantwortet, deren zweite Staffel exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein wird.

Als "normaler" Konsument assoziiert man hierzulande "Yellowjackets" mit Sky ...

Sabine Anger: Auf Basis unserer engen, strategischen Partnerschaft mit Sky war die erste "Yellowjackets"-Staffel über Sky-Ausspielwege zu sehen. Dass alle Sky Cinema-Abonnements Paramount+ ohne Zusatzkosten dazu bekommen, gewährt Sky-Kunden Kontinuität. Abgesehen davon: Wir pflegen enge Beziehungen zu unseren Distributionspartnern und es ist sinnvoll sie weiterzuführen, damit wir einen raschen Zugang zu einer hohen Anzahl an Abonnent*innen bekommen. Das halte ich für eine gute Strategie, die wir nicht nur in Deutschland so umsetzen, sondern auch in UK und Italien. In Frankreich kooperieren wir mit Canal Plus. In Deutschland erhalten Sky-Kund*innen nun nicht nur die bisher lizenzierten Inhalte, sondern das gesamte Angebot von Paramount+. Auch in den USA gibt es diverse Partnerschaften; zuletzt mit Walmart. Natürlich geht es um Reichweite. Wir haben ausführlich über Tiefe, Breite und Qualität unseres Contents gesprochen. Dahinter stehen Produktionsvolumina in Milliardenhöhe.

Dass die Einzelbuchung auch für Nicht-Sky-Kunden möglich sein würde, stand vermutlich außer Frage?

Sabine Anger: In vielen Haushalten wird nicht alles aus einer Hand bestellt, sondern individuell abonniert. Also ja: Es braucht einen Zugangsweg für Alle. Wir haben uns mit jedem Markt intensiv beschäftigt - auch mit der Bereitschaft der Nutzer für Streaming-Dienste zu bezahlen. Unser Angebot wird 7,99 Euro monatlich kosten. Wir halten den Preis für attraktiv und angemessen. Wenn ich die Inhaltsbreite in Relation zum Preis setze, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Wenn ich mich hier als Mutter "oute" kann ich sagen: Allein für alle Staffeln von "PAW Patrol" lohnt es sich schon. Paramount+ ist jedoch ein Angebot für alle Altersstufen.

Dass Sie als Nachzügler in den deutschen SVoD-Markt einsteigen, in dem Konsumenten schon zwei oder drei Abos haben, beschäftigt Sie nicht?

Sabine Anger: Das sehen wir eher als Vorteil, weil wir mit einem nicht mehr erklärungsbedürftigen Produkt einsteigen. Die Konsument*innen wissen inzwischen, wie Streaming funktioniert.

Susanne Schildknecht: Und bedenken Sie den Bekanntheitsgrad der Marke Paramount. Mit entsprechend positiven Assoziationen. Am Ende entscheiden die Inhalte.

Einige Ihrer Mitbewerber beschäftigen sich gerade mit werbeunterstützten Abo-Streaming. Gibt es bei ihnen keine Werbung, weil ihre Konzernschwester Pluto TV schon dafür zuständig ist?

Sabine Anger: Wir werden für Paramount+ zum Start im DACH-Raum kein werbefinanziertes Angebot zur Verfügung stellen. Also anders als in den USA, wo man Paramount+ für 4,99 Dollar mit Werbung abonnieren kann - trotz Pluto TV. Wie Sie sehen: In den USA sind wir längst da, wo andere erst hinwollen. Für Deutschland haben wir uns für einen attraktiven und einheitlichen Preispunkt entschieden. Pluto TV ist und bleibt das Angebot für Konsument*innen, die keine Registrierung und monatliche Zahlung leisten wollen. Die überhaupt eine andere User Experience leben: Also sich aufs Sofa setzen und durch die Kanäle zappen. Viele Zuschauer*innen empfinden Werbung nicht als so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird. Und es gibt Werbetreibende, die gerne auf diese Zielgruppe zugehen.

Ihr Vorstandsvorsitzender Bob Bakish klagte mal nach einem Investoren-Meeting, dass der Erfolg von Pluto TV nicht ausreichend gewürdigt würde.

Sabine Anger: Dazu kann ich nur sagen, dass Pluto TV erfolgreich ist, wobei ich die Entwicklung sehr positiv finde. Noch vor wenigen Jahren war Pluto TV ein Startup in den Kinderschuhen, inzwischen macht Pluto TV eine Milliarde Dollar Jahresumsatz. 2021 wurden weltweit 4,8 Milliarden Stunden über Pluto TV gestreamt. Der Dienst hat 70 Millionen monatliche User. Und das alles mit Werbung. Hut ab vor dem Team! Jedenfalls ist Pluto TV als komplementäre Plattform zu Paramount+ perfekt, weil sie Menschen abholt, die im linearen Fernsehen zu Hause sind.

Aber welcher Ihrer Dienste darf welche "Star Trek"-Serien zeigen? Ist da nicht Ärger programmiert?

Susanne Schildknecht: Windowing ist ein komplexes Thema. Egal, ob man Kino- und Streamingstart oder lineare und nonlineare Nutzungsarten betrachtet. Für die Fenster-Problematik gibt es keine "one-size-fits-all" Antwort. Bei Kinofilmen muss man der Erwartungshaltung der Kreativen Rechnung tragen und andererseits die Wünsche der Konsument*innen berücksichtigen. Hier besteht ein Spannungsfeld, das sich nur mit Blick auf jeden einzelnen Inhalt auflösen lässt.

Sabine Anger: Beide Plattformen müssen für ihre Zielgruppen attraktiv sein, weshalb es keinen Gegeneinander geben kann, sondern eine enge Abstimmung.

Nach dem ersten Quartal kam es zu einer gewissen Hysterie an der Wall Street, nachdem die Netflix-Bilanz nicht so toll war und eine Neubewertung des Abo-Streamings stattfand. Ist SVoD dennoch gekommen, um zu bleiben?

Sabine Anger: Abo-Streaming ist zu einem integralen Bestandteil des Tagesablaufs vieler Menschen geworden. Nur, dass die Rezeption nicht mehr zwingend um 20.15 Uhr beginnt, sondern zu beliebigen Tageszeiten. Ich sehe nicht, dass sich die Zuschauer*innen diesen Zugewinn an Flexibilität wieder nehmen lassen wollen. Die Zahlungsbereitschaft für SVoD, die man in Deutschland 2013 niemals für möglich gehalten hätte, bleibt bestehen. Unter der Voraussetzung, dass alle SVoD-Anbieter gute Inhalte bieten. Tun sie das, ist SVoD gekommen, um zu bleiben.

Das Gespräch führte Joerg Rumbucher