Fernsehpreis 22 - Interview mit Jurorin Viviane Abdereggen: "Spiegel der Gesellschaft"

Bereits zum dritten Mal gehört Viviane Andereggen der Jury des Deutschen Fernsehpreises an. Mit Blickpunkt:Film sprach die "Kleo"-Regisseurin über ihren Jurorinnen-Job und die Qualität des deutschen Fernsehens.

Bringt es die Jury-Tätigkeit mit sich, dass Sie zuletzt öfter mal quadratische Augen hatten? Wie viel TV-Programm haben Sie in welchem Zeitraum gesehen?

VIVIANE ANDEREGGEN: Wir haben letzten Winter mit den Sichtungsempfehlungen begonnen. Die Sender können in jeder Sektion drei Vorschläge einreichen, dazu kommen Vorschläge von den Jurymitgliedern. Es waren sehr, sehr viele Stunden und ich habe einige Wochenenden damit verbracht. Vorhang zu, Bildschirm an und tschüss Welt, hieß es dann. Sehr interessant zu sehen ist, wie sich die Fernsehlandschaft bewegt. Beispielsweise bei den Serien und Mehrteilern hat sich dieses Jahr sehr viel getan.

Wie ist das Prozedere?

VIVIANE ANDEREGGEN: Es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, die eine Vorauswahl treffen, die wir dann in der Gesamtjury besprechen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sieht sich die Jury dann spartenübergreifend alles an und wir gehen in die gemeinsame Auseinandersetzung und Diskussion.

Da Sie nun so viele TV-Programme gesehen haben müssen Sie es ja wissen: Wie gut ist das deutsche Fernsehen?

VIVIANE ANDEREGGEN: Gut ist ja so ein mittelmäßiges Wort. Ich glaube heutzutage reicht gut nicht mehr aus. Mein Eindruck ist, dass das deutsche Fernsehen sehr stark und auch eigen sein kann. Aufschlussreich an der Auseinandersetzung mit dem Programm ist, einen Überblick zu erhalten, womit sich unsere Gesellschaft befasst, welche Themen, Träume und auch Ängste dominieren. Die Programme sind ein Spiegel der Gesellschaft. In der Information war der Ukraine-Krieg das prägende Thema. Davor, was die Kolleg:innen in der Ukraine-Berichterstattung leisten, über alle Sender hinweg, habe ich tiefsten Respekt. Die Dokumentationen haben ein sehr hohes Niveau. Inhaltlich wie in der Umsetzung. Auch im fiktionalen Bereich kann Deutschland sehr gut mit internationalen Produktionen mithalten. Die höheren Budgets zahlen sich aus, Kreativität und eigene Handschriften sind gefragt, Genregrenzen werden durchlässiger, neue zeitgemäße Interpretationen und neue Wege werden gesucht und ausprobiert. Themen die seit Jahrzehnten aktuell sind, wie beispielsweise Antisemitismus, werden mit einem modernen Blick erzählt.

Sehen Sie in einigen Bereichen dennoch Defizite?

VIVIANE ANDEREGGEN: Noch mehr Mut, größere kreative Spielräume und mehr Vertrauen in die Künstler:innen würde ich mir wünschen. Wenn ich mir die Geschlechterverhältnisse in den einzelnen Sektionen anschaue, sind die Frauen immer noch unterrepräsentiert. Das ist ein strukturelles Problem und der Fernsehpreis kann das leider auch nicht auffangen. Wir wollen Parität, und so müssen wir dafür sorgen, dass das weibliche, gut ausgebildete Potenzial nicht nach der Filmhochschule verschwindet. Auch der gewaltige Sender-Pay-Gap liegt in der Filmbranche bei 31 Prozent und weit höher als in anderen Branchen. Eine entscheidende Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wie Strukturen geschaffen werden können, damit sich das ändert. Wie sieht eine moderne Arbeitswelt aus, in der es beispielsweise normal ist, dass auch Mütter ihrem Beruf nachgehen können und unterstützt werden. Es ist doch schon längst erwiesen, dass Maßnahmen zu einer familienbewussten Arbeitswelt die Motivation und die Effizienz steigern. Die wichtigste Frage ist doch auch, wie viel Kreativität fällt in der deutschen Fernsehbranche weg, wenn wir dieses Verhältnis nicht ändern.

Sehr guter Punkt. Inwieweit haben Faktoren wie Gender-Gerechtigkeit, Diversität, Inklusion, bei der Betrachtung der Programme Eingang gefunden?

VIVIANE ANDEREGGEN: Zunächst einmal geht es bei so einer Betrachtung darum, Qualität zu bewerten. Ich habe nicht darauf geschaut, an welcher Produktion Männer oder Frauen wie beteiligt waren. Es ging darum, was inhaltlich und formal die interessantesten Projekte sind. Danach kommt die Frage, ob das Resultat so richtig ist oder ob es Defizite gibt, die besprochen werden sollten. Wie beispielsweise, wieso Frauen in bestimmten Sparten unterrepräsentiert sind.

Die Frage bezog sich nicht nur auf Macher:innen, sondern auch auf Inhalte, also zum Beispiel, darauf, ob es gute Frauenrollen oder diverse Geschichten gibt. Aber natürlich hängt das oft auch damit zusammen, wer die Geschichten erzählt umsetzt.

VIVIANE ANDEREGGEN: Ja, wobei ich da nicht an den männlichen oder den weiblichen Blick glaube. Jeder Mensch hat eigene Schwerpunkte, Perspektiven und Themengebiete. Mein Eindruck ist, dass es immer noch weniger spannende Frauenrollen gibt. Unter spannenden Frauenrollen verstehe ich Rollen, die vielschichtig, ambivalent und menschlich sein dürfen. Positiv stimmen mich die gegenwärtigen Diskussionen. Es gibt eine langsame und kontinuierliche Veränderung, leider immer noch viel zu langsam. Auch diverse Geschichten haben wir dieses Jahr gesichtet, noch nicht viele, aber sie sind da.

Wie bewerten Sie den Bereich Comedy? Es gab ja über viele Jahre das Vorurteil, in Deutschland gäbe es keine guten Komödien.

VIVIANE ANDEREGGEN: Ich weiß nicht, ob es fair wäre, den Deutschen diese Kompetenz abzusprechen. Gute Komödien sind weltweit rar gesät. Gute Komödien enthalten immer auch große Dramen. Daraus entsteht für mich Humor. Wir haben einige Formate gesichtet, die gekonnt mit den Grenzen von Komödie und Drama spielen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die komödiantischen Formate frecher und experimentierfreudiger werden und nicht um jeden Preis politisch korrekt sein wollen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Tonlage häufig in Richtung Ironie und Sarkasmus geht und dass auch gesellschaftliche Tabuthemen wie psychische Krankheiten oder Alltagsrassismus thematisiert werden.

Es wird oft suggeriert, es gäbe gerade in der Fiction ein Gefälle zwischen Streamern und Free-TV. Wie ist Ihr Eindruck?

VIVIANE ANDEREGGEN: Es findet eine Angleichung statt, da die Budgets bei den Öffentlich-Rechtlichen, für einige wenige Projekte zumindest, mittlerweile auch höher geworden sind und sich dieses Budget auch qualitativ bemerkbar macht. Denn die wertvollste Ressource beim Film ist Zeit und idealerweise haben solche Projekte auch mehr davon. Generell habe ich das Gefühl, dass ein großer Wettbewerb zwischen den neuen und alten Marktteilnehmern herrscht. Ich glaube, dass dieser Marktdruck hilft und allen guttut, auch in punkto Mut. Beeindruckt haben mich dieses Jahr ein paar phantastische kleine Serien, die sehr speziell und eigen sind. Und die kamen mehr von den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Gab es Kategorien, in denen es Ihnen besonders schwerfiel, die Richtigen zu finden?

VIVIANE ANDEREGGEN: In der Gruppe herauszufinden, was das Richtige ist und zunächst einmal zu definieren, was "richtig" heißt, wo wir unsere Maßstäbe setzen, war sehr spannend. Es sollte beim Betrachten der Programme nicht so sehr um das eigene Empfinden gehen, sondern um die Umsetzung, das Handwerk, die Vision, den Mut und die Philosophie hinter dem Produkt. Eine Entscheidungsfindung finde ich immer sehr schwer. Angesichts der hohen Qualität vieler Programme kann man bei nur drei Nominierungen nicht immer allen gerecht werden.

Innere Konflikte, bei denen sich die Sympathie für ein Programm und der professionelle Blick in die Quere kamen, mussten Sie also nicht austragen?

VIVIANE ANDEREGGEN: Nein. In meinem Beruf ist es sehr wichtig abstrahieren zu können. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass ich etwas gut finde, dass den professionellen Standards nicht entspräche. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Das ist auch das Schöne und gleichzeitig Tragische beim Filmemachen: alles verläuft ineinander und wenn ein Department nicht so gut funktioniert bedeutet das einen Qualitätsverlust für alles.

Was können Sie aus Ihrer Jury-Tätigkeit, gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Bereichen Unterhaltung und Information, für Ihre Arbeit als Regisseurin mitnehmen?

VIVIANE ANDEREGGEN: Die Jury-Diskussionen sind eine enorme Bereicherung. Die vielen Gespräche ermöglichen es in andere Perspektiven, durch andere Augen zu sehen und so neue Aspekte wahrzunehmen, was ich sehr bereichernd finde und den Blick schärft.

Hypothetische Frage: Aber würden Sie Ihren spannenden Jury-Job im nächsten Jahr gegen eine Nominierung für Ihre aktuell bei Netflix so erfolgreich gestartete Serie "Kleo" tauschen?

VIVIANE ANDEREGGEN: Die Frage stellt sich erst dann, wenn es so weit ist. Zudem sind schon viele sehr gute Programme produziert worden, die in diesem Jahr noch ausgestrahlt werden. Mal schauen, wie weit es "Kleo" schafft.

"Kleo" war Ihre erste Serienarbeit. Gibt es schon bald die nächste? Woran arbeiten Sie gerade?

VIVIANE ANDEREGGEN: Ich sitze an den unterschiedlichsten Projekten. Ich schreibe gerade an einem israelisch- deutschen Kinofilm und befinde mich in Gesprächen für Serien und einen Fernsehfilm.

Das Interview führte Frank Heine