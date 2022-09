Riverside Entertainment beruft Christian Löwendorf in die Geschäftsführung

Riverside Entertainment, Produzent der beiden Shows zum Deutschen Fernsehpreis am 13. und 14. September, hat Christian Löwendorf in die Geschäftsführung berufen. Er war dort bisher als Executive Director Mitglied der Geschäftsleitung.

Riverside Entertainment erweitert seine aktuell aus Peter Schönrock und Stephan Neumann bestehende Geschäftsführung. Wie das Unternehmen, das die beiden Shows zum Deutschen Fernsehpreis am 13. und 14. September produziert, heute mitteilt, wurde Christian Löwendorf in die Geschäftsführung berufen.

Löwenstein gehört seit 2015 fest zum Team bei Riverside Entertainment und ist dort als Executive Director aktuell Mitglied der Geschäftsleitung. Als Geschäftsführer soll er künftig weiterhin für das Programm verantwortlich sein und künftig auch den strategischen Ausbau des Unternehmens mitverantworten.

Über seine neue Aufgabe sagt Christian Löwendorf: "Vor genau zehn Jahren habe ich mit der großen '125-Jahre-HSV-Gala' das erste Showprojekt der Riverside umgesetzt und seitdem unzählige hochwertige Produktionen verantworten und ein herausragendes Team an Kreativen aufbauen dürfen. Nur mit diesem ist es möglich, an der Seite von Peter Schönrock und Stephan Neumann unsere Ideen für die unterschiedlichsten Sender auf den Schirm zu bringen. Daher danke ich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich weiterhin mit ihnen die Riverside zu führen, unsere Programmmarken auszubauen und neue Entertainment-Ideen zu realisieren."

Peter Schönrock und Stephan Neumann, die beiden weiteren Riverside-Geschäftführer, betonen: "Riverside Entertainment ist sehr erfolgreich durch die schwierigen letzten zwei Jahre gekommen und wir können uns weiterhin wachstumsorientiert an drei verschiedenen Standorten am Markt positionieren. Es ist ein unumgänglicher Schritt, die Geschäftsführung zu erweitern. Mit Christian Löwendorf verbindet uns seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als Head of Program und Prokurist gehört er seit langem zum Führungsteam des Unternehmens und wir sind froh, ihn und seine Kreativität in unseren Reihen zu haben."