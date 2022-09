WBD-Finanzvorstand zum "Batgirl"-Wirbel: "Ein wenig übertrieben"

Die für die Öffentlichkeit überraschende Entscheidung, "Batgirl" nicht im Streaming zu zeigen, sei "ein wenig übertrieben", erklärte Warner Bros. Discovery-Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels auf der Bank of America-Veranstaltung Media, Communications and Entertainment Conference 2022. Zwar habe das Unternehmen harte Entscheidungen in Bezug auf seine Investitionen in Inhalte und seine Strategie getroffen, doch der Fokus auf das HBO Max-Original sei in der Medienberichterstattung etwa aufgeblasen gewesen. WBD bleibe weiterhin dem Wachstum seines Inhaltegeschäfts verpflichtet. Die vorgenommenen Kurskorrekturen des Unternehmens hätten viel Mut und eine frühzeitige Umsetzung erfordert, sagte Wiedenfels. Und zum Thema "Batgirl": "Ich denke nicht, dass das ungewöhnlich ist. Wir sind eine kreative Branche, und eines der Elemente der Kreativität ist, dass es Urteile und Ansichten darüber gibt, welches Potenzial ein bestimmtes Stück geistigen Eigentums haben könnte."

Weiterhin erklärte Wiedenfels, dass Content-Führungskräfte wie Michael De Luca und Pamela Abdy die Entscheidungen über die Inhalte treffen, aber dass "mein Team ihnen geholfen hat, indem es, wo immer möglich, finanzielle Daten zur Verfügung gestellt hat und einen Rahmen, um das Potenzial aus einer finanziellen Perspektive zu bewerten."

Und er wies darauf hin, dass sich zwar viele Schlagzeilen auf Inhalte als Quelle von Kosteneinsparungen konzentrieren, das Unternehmen jedoch davon ausgehe, dass die meisten Synergien außerhalb des Inhalte-Segments erzielt werden können.

Für die Zukunft sagte Wiedenfels, dass das Unternehmen mehr Geld ausgeben werde als jemals zuvor. Er erklärte allerdings auch: "Ich bin froh, einen rationaleren Ansatz bei den Ausgaben für Inhalte zu sehen."