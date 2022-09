"Old People" feiert Premiere beim Fantasy Filmfest

Gestern feierte der Horrorthriller "Old People" von Autor und Regisseur Andy Fetscher im Rahmen des 36. Fantasy Filmfest Premiere in Berlin. Die Constantin-Television-Produktion ist ab 7. Oktober bei Netflix abrufbar.

Gestern feierte der Horrorthriller Old People" von Autor und Regisseur Andy Fetscher im Rahmen des 36. Fantasy Filmfest Premiere in Berlin. Anwesend waren neben Fetscher auch die Produzenten Benjamin Munz und Florian Schneider sowie die Darsteller Melika Foroutan, Paul Fasnacht, Maxine Kazis, Richard Manualpillai, Louie Betton, Eveline Hall, Daniela Galbo und Marvin Schulze.

Zeitgleich konnten sich in München nicht nur eingefleischte Genrefans gemeinsam mit Hauptdarsteller Stephan Luca gruseln.

Der von Constantin Television produzierte Film ist ab 7. Oktober bei Netflix zu finden. Weitere Vorführungen von "Old People" rund um das Fantasy Filmfest finden noch im September in Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart und Nürnberg statt.