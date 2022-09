Fernsehpreis 22 - Umfrage unter den Stiftern: "Starkes Zeichen für Gemeinschaftlichkeit"

Der Deutsche Fernsehpreis befindet sich stetig in Bewegung. Blickpunkt:Film informierte sich im Rahmen einer Umfrage bei den fünf Stiftern danach, wie sie die neue Präsentationsform und die vor zwei Jahren beschlossene Öffnung für Streaming-Dienste bewerten.

Die Fragen

1. In diesem Jahr wird der Deutsche Fernsehpreis erstmals an zwei Abenden vergeben. Ein unausweichlicher Schritt?

2. 2020 erfolgte die Öffnung des Wettbewerbs für Programme der Streamer. Wie fällt Ihre Bilanz nach zwei Jahren aus, hat sich diese Öffnung bezahlt gemacht?

3. Können Sie auch gönnen und sich über Preise für Ihre Stiftungspartner freuen? Wie ist das Verhältnis generell unter den Stiftern?

Daniel Rosemann, Geschäftsführer ProSieben und Sat1

1. Es ist richtig und wichtig alle zu feiern, die das Fernsehen so besonders machen. Da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Wege: Ich freue mich, wenn mit dem doppelten Abend die Aufmerksamkeit für die schönste Nebensache der Welt steigt - und möglichst viele kreative Macher angemessene Wertschätzung erfahren. Gleichzeitig habe ich eine - zugegeben eher unwesentliche - Befürchtung: Wenn am ersten Abend zu wild gefeiert wird, mag dem ein oder anderen am zweiten Abend die notwendige Energie fehlen.

2. Der Anspruch des Fernsehpreises ist so einfach wie klar: Wir wollen mit dem Deutschen Fernsehpreis die besten Programme Deutschlands auszeichnen. Im besten Fall Programme, die unser Land bewegt haben. Wenn einem Programm das gelingt, muss es unabhängig von der Plattform oder dem Kanal, auf der es läuft, ausgezeichnet werden. Unser Bundestrainer Hansi Flick nominiert ja zur WM auch die besten Spieler - ganz unabhängig von der Liga, in der sie spielen.

3. Meine Leidenschaft lässt sich sehr schlicht formulieren: Ich liebe gute Programme und gutes Fernsehen. So wie ich auch regelmäßig Programme von anderen Sendern schaue, so freue ich mich natürlich auch, wenn ein gutes Programm eines anderen Senders ausgezeichnet wird. Aber wie bei jedem anderen Preis auch gehört es dazu, dass man bei der einen oder anderen Entscheidung der Jury geteilter Meinung sein kann. Insofern sitzt man mit den anderen Stiftern voller Spannung in der Verleihung - und freut sich für eigene Preise wie für Preise der anderen Stifter. Denn die Stifter eint ganz klar die grenzenlose Liebe zu guten Programmen - und zum Fernsehen.

Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland

1. Zwei Abende sind ein Zeichen des Respekts vor allen Kreativen hinter der Kamera. Ihre Arbeit wollen wir mit der "Nacht der Kreativen" gesondert würdigen. Und gleichzeitig auch dem Fernsehpublikum gerecht werden, denn bei der großen Preisverleihung stehen noch einmal 30 Arbeiten und Kreative vor der Kamera im Mittelpunkt. Insgesamt zeigt das, wie viel Hervorragendes in der Bewegtbildbranche in einem Jahr entsteht.

2. Streaming ist zum Motor einer neuen frischen Schöpferkraft unserer Branche geworden - das erleben wir auch bei RTL+. Und das spiegelt sich deutlich in den Nominierungen und Preisentscheidungen wider. Der Deutsche Fernsehpreis würdigt, was die Menschen in Deutschland schauen. Da spielt es keine Rolle, ob sie es im linearen TV sehen oder streamen - wir zeigen unsere Originals häufig ja nicht nur bei RTL+, sondern auch in unseren TV-Sendern.

3. Ich freue mich über jedes gute Programm, das die Fachjury überzeugt und für die Vielfalt und Qualität unserer Branche steht. Als Stifter vereint uns das gemeinsame Ziel, die harte Arbeit der Kreativen auszuzeichnen und die Kraft des Mediums Fernsehen - linear und non-linear - leuchten zu lassen.

Tom Buhrow, Intendant des WDR für die ARD

1. Das neue Konzept des Deutschen Fernsehpreises bietet an zwei Abenden viel mehr Raum für die Würdigung und Anerkennung der kreativen Arbeit aller Fernsehschaffenden in immerhin 30 Kategorien. Wir wollen uns damit ganz bewusst mehr Zeit für die Leistungen nehmen, die das Fernsehjahr 2021/2022 hervorgebracht hat, und neben den herausragenden TV-Highlights auch den Preisträgerinnen und Preisträgern in den Personenkategorien eine Bühne und einen gebührenden festlichen Rahmen geben.

2. Die Bilanz fällt nach meiner Ansicht erfreulich aus. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass sich die Programme von ARD und ZDF im Wettbewerb mit den Streamern um den Fernsehpreis gut geschlagen haben. In diesem Jahr sind bei den Nominierungen in allen Kategorien Streaming-Formate vertreten. Es war hohe Zeit, auch diese Angebote mit in die Juryarbeit für den Deutschen Fernsehpreis aufzunehmen.

3. Das können wir! Sonst würden wir nicht zusammen diese Preisverleihung ausrichten. Von der Exzellenz der Angebote auf dem deutschen Fernsehmarkt profitieren wir als Sender doch alle, ob der Preis mal dorthin geht oder mal dahin. Mit dem Deutschen Fernsehpreis setzen die Stiftungspartner Jahr für Jahr miteinander ein starkes Zeichen der Gemeinschaftlichkeit in der Medienbranche und für die deutschen Fernsehlandschaft.

Arnim Butzen, Vice President Commercial Management TV & Entertainment Deutsche Telekom

1. Die Preisverleihung auf zwei Abende zu verteilen soll es ermöglichen, mehr Zeit für alle Kategorien & Preisträger:innen zu haben, ohne den zeitlichen Rahmen eines einzelnen Events überzustrapazieren. Das diesjährige Konzept klingt gut und ob dieser Schritt schlussendlich die bessere Variante ist, wird sich im Vergleich mit den tollen Veranstaltungen der letzten Jahre zeigen.

2. Aus meiner Sicht ist die Öffnung richtig. Der Fernsehpreis hat den Anspruch, die besten TV Produktionen des Jahres zu würdigen und die Nominierungen und Auszeichnungen seit 2020 beweisen eindrucksvoll, wie hoch auch die Qualität der Streamer Programme ist.

3. Das Verhältnis untereinander ist sehr gut und selbstverständlich freuen wir uns über alle Preisträger:innen, die für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet werden - aber klar, über die Preise für ein MagentaTV-Original freuen wir uns naturgemäß noch ein Quäntchen mehr. Generell freuen wir uns mit MagentaTV als Plattform natürlich besonders darüber, die Werke am Ende auch ausstrahlen zu können.

Norbert Himmler, Intendant des ZDF

1. Um alle herausragenden Leistungen in 30 Kategorien angemessen zu würdigen, hat in der Vergangenheit die Zeit an einem Abend nie ausgereicht. Das erforderte Kompromisse bei der Verleihung, die wir als Stifterkreis nicht mehr eingehen wollen. Den Deutschen Fernsehpreis auf zwei Abende zu erweitern, ist daher der konsequente Schritt. Das neue Konzept macht dabei das Mitfiebern um den Preis bei Branche und Publikum noch größer. Ich freue mich darauf, dass wir als ZDF in diesem Jahr erstmalig die beiden Abende ausrichten können.

2. Der Bewegtbildmarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, neue Plattformen sind hinzugekommen, die eigene Programme in Deutschland realisieren. Der Deutsche Fernsehpreis ist deshalb so relevant geblieben, weil er diese Veränderungen abbildet. Entscheidend für die Auszeichnung sind herausragende journalistische und kreative Leistungen und nicht der Ausspielweg. Auch das ZDF realisiert zunehmend originäre Produktionen für die ZDFmediathek wie "Becoming Charlie", die in diesem Jahr zweifach nominiert wurde.

3. Unser Verhältnis ist gut. Zudem haben wir ein gemeinsames Ziel, das uns verbindet: Besondere Leistungen in der Branche auszeichnen und dadurch zur Attraktivität der Branche beitragen. Denn gerade der Nachwuchs ist für uns alle ein relevantes Thema. Ich freue mich mit allen Ausgezeichneten, die bei der Verleihung volle Emotionen zeigen. Dennoch bin ich besonders stolz auf alle Beteiligten, die für die herausragende Anzahl von 25 Nominierungen für das ZDF gesorgt haben. Das unterstreicht die hohe Qualität unserer Programme.