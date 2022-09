Paramount+-Daten für Filmproduktion relevant

Am 7. September sprach Paramount Pictures-CEO Brian Robbins auf der BofA Securities 2022 Media, Communications and Entertainment Conference. Dort erklärte er, dass Kundendaten von Paramount+ auch dazu genutzt würden, um herauszufinden, welche Filme das Studio produzieren sollte. Sowohl für die Kinoauswertung, als auch für die verschiedenen Streaming-Plattformen von Paramount Global selbst.

Wörtlich sagte Robbins: " Jahrelang sind wir in Green-Light-Meetings gegangen und haben uns den traditionellen Wasserfall angesehen. Jetzt gehe ich in Green-Light-Meetings und das erste, woran ich denke ist, ob wir das kreativ umsetzen können. Haben wir die richtigen Filmemacher, das richtige Material? (...) Und schließlich: Welche Auswirkungen könnte dieser Film auf das Streaming für uns haben und welchen Wert hat das? Und das Schöne an einem Service wie Paramount+ ist, dass wir jetzt all diese Daten in Echtzeit erhalten, und wo auch immer man sich diese Daten ansieht, wird man feststellen: Hey, dieses Genre funktioniert, diese Kohorte will mehr von X, und wir wollen dem Publikum geben, was es will."

Darüber hinaus betone Robbins den Wert der Kinoauswertung fürs Streaming: "Wir gehen von Kino, Home Entertainment, Free-TV und so weiter aus. Jetzt haben wir diese Sache namens Paramount+, die für uns noch einen anderen Wert hat. Je größer der Erfolg in den Kinos, desto größer die Auswirkungen auf das Streaming."

Er äußerte sich auch zur kürzlich bekannt gegeben Paramount+-Kooperation mit Walmart in den USA: "Sie wissen wahrscheinlich, dass Walmart plus uns gerade als seinen Streaming-Partner ausgewählt hat, seinen ersten und hoffentlich letzten Streaming-Partner. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir sehr gut zur Marke Walmart passen. Ich glaube (...) der Grund, warum sie sich für uns entschieden haben, ist, dass sie das Gefühl hatten, dass unsere Inhalte, ob 'Yellowstone' oder unsere NFL-Inhalte oder Kinderinhalte, wirklich zu ihren Kunden passen. Ich würde also gerne glauben, dass die Paramount- und Paramount+-Inhalte wirklich für alle da sind und sozusagen für das stehen, wofür der Walmart-Kunde steht."