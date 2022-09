47. Toronto International Film Festival eröffnet

Mit der Weltpremiere der Netflix-Produktion Die Schwimmerinnen", u. a. mit Matthias Schweighöfer in einer der Hauptrollen, ist das 47. Toronto International Film Festival offiziell eröffnet worden. Erstmals seit 2019 findet das größte Filmfestival auf amerikanischem Boden wieder in gewohntem Umfang statt und heißt auch Gäste aus dem Ausland wieder willkommen. Wie alle Filmfestivals hatte auch das Toronto International Film Festival zu hadern während der beiden ersten Pandemiejahre. 2020 konnte das größte Filmfestival auf amerikanischem Boden nur mit einer Handvoll Sonderscreenings stattfinden, ausländische Journalisten konnten nicht anreisen, das Programm wurde großteils in den digitalen Raum verlegt. Während andere Großfestivals im Jahr darauf, insbesondere Cannes und Venedig, schon wieder in einer Form stattfinden, die zumindest grundsätzlich an die Zeiten vor Corona erinnerten, befand sich Toronto nur sukzessive wieder auf dem Weg der Besserung. Es gab wieder mehr Screenings in der Stadt, allerdings war die Presse wieder nur sporadisch vertreten. Die Strahlkraft war unvermindert gering.

Nun will das TIFF nicht mehr nur wieder zu alter Form auflaufen, sondern auch wieder seinen Status als unbedingtes Muss zu Beginn des Kinoherbstes zementieren - als Großevent, das den Ton angibt im Kinogeschäft, an dem man nicht vorbeikommt. Eine Neuorientierung ist auch dringend nötig. Nachdem Toronto lange Zeit Venedig regelrecht den Rang abgelaufen und distanziert hatte, war das Pendel nach Beginn der zweiten Amtszeit von Alberto Barbera als künstlerischer Leiter der Mostra vor zehn Jahren langsam wieder zurückgeschwungen. Während Venedig sich mehr und mehr als perfekte Abschussrampe für kommende Oscarhoffnungen in Stellung brachte, fiel Toronto mit einer gewissen Arroganz, mit der um exklusive Titel gekämpft wurde, unangenehm auf als neidischer Platzhirsch, der seine Pfründe mit ausgefahrenen Ellbogen verteidigen wollte. Das kam nur bedingt gut an: Toronto müht sich gerade unter dem neuen Festivalchef Cameron Bailey um einen Ruf als Vorreiter in der Durchsetzung hehrer diverser Ideale. Da kommt es nicht so gut, wenn man andererseits die Muskeln spielen lässt.

Nun, es scheint, als habe man in der kanadischen Millionenmetropole die Coronajahre genutzt, um sich wieder mehr auf die alten Ideale zu besinnen. Das Programm in diesem Jahr kann sich sehen lassen. Wem es gelingt, die neuen Projekte der zweifachen Oscargewinner Steven Spielberg und Sam Mendes - der seinen Empire of Light" indes bereits in Telluride gezeigt hat - ans Land zu ziehen, den kann man jedenfalls nicht als abgeschrieben bezeichnen. Beide Filmemacher werden sehr persönliche Projekte vorstellen. Spielberg reist mit The Fabelmans" überhaupt zum ersten Mal nach Toronto, Mendes feierte seinerzeit seinen Durchbruch in Toronto mit seinem Debüt, American Beauty". Das sind natürlich Zugpferde. Aber beileibe nicht die einzigen. Mit Peter Farrelly kehrt ein weiterer Filmemacher zurück, dessen Oscarhit seine Karriere auf dem TIFF begann: Green Book" wurde 2018 gezeigt, gewann im Anschluss den Publikumspreis und wurde schließlich als bester Film und Farrelly als bester Drehbuchautor ausgezeichnet: Nun stellt er seinen neuen Film vor, The Greatest Beer Run Ever" mit Zac Efron und Russell Crowe. Es ist einer von drei Apple-Filmen auf dem Festival, die erstmals vor Ort sind und damit ein Versprechen einlösen, nachdem mit CODA" erstmals ein Film des Streamers den Oscar als bester Film gewinnen konnte.

Außerdem gehen von Apple Lila Neugebauers Regiedebüt Causeway" mit Jennifer Lawrence sowie Rodrigo Garcias "Raymond & Ray" mit Ethan Hawke und Ewan McGregor an den Start sowie die die Doku Sidney" über Sidney Poitier von Reginald Hudlin. Mit großer Spannung wartet man auf Rian Johnsons diesmal für Netflix entstandenen neuen Benoît-Blanc-Film, Glass Onion: A Knives Out Mystery", mit Daniel Craig - bereits das Original hatte 2019 Weltpremiere auf dem TIFF gefeiert. Von Netflix stammen überdies neben dem Eröffnungsfilm, "Die Schwimmerinnen" auch die beiden großen deutschen Beiträge auf dem Festival: Edward Bergers deutscher Oscarvorschlag Im Westen nichts Neues" feiert Weltpremiere in der Edelreihe Special Presentations. Und 1899" von Jantje Friese und Baran bo Odar, die in Toronto bereits Who Am I - Kein System ist sicher" und Dark" präsentiert haben, stellen die beiden ersten Folgen ihrer neuen Mysteryserie vor. Amazon Studios hat Der Liebhaber meines Mannes" im Angebot, dessen Ensemble von Popsuperstar Harry Styles angeführt wird.

Aber auch die Studios haben große Filme im Gepäck. Sony lässt The Woman King" vom Stapel laufen, ein actiongeladenes Epos über ein legendäres Volk afrikanischer Kriegerinnen, in dem Gina Prince-Bythewood ein Starensemble rund um Oscargewinnerin Viola Davis inszeniert. Universal wiederum zeigt Bros", die erste unter Studiobanner entstandene Gay-Romantic-Comedy mit ausschließlich queerer Besetzung. Billy Eichner ist der Star. Regisseur Nicholas Stoller (Bad Neighbors") ist Garant dafür, dass die Sache richtig lustig wird. Von Searchlight stammt The Menu" von Mark Mylod, eine pechschwarze Gourmetkomödie mit Ralph Fiennes. Dazu kommen in der Reihe Special Presentations weitere hochkarätige Weltpremieren wie "Allelujah" von Sir Richard Eyre, Blueback" von Robert Connelly, "Catherine Called Birdy" von Lena Dunham, "Devotion" von JD Dillard, "The Good Nurse" von Tobias Lindholm mit Jessica Chastain und Eddie Redmayne, "The Lost King" von Stephen Frears, "On The Come up" von Sanaa Lathan und "Wendell & Wild" von Henry Selick. Zudem werden in dieser Reihe neue Hochkaräter aus Cannes und Venedig von Ruben Östlund, Park Chan-wook, Martin McDonagh, Joanna Hogg, Mia Hansen-Løve, Jafar Panahi oder Darren Aronofsky gezeigt.

Mit deutscher Beteiligung entstanden übrigens die bereits auf Festivals erprobten Highlights Holy Spider" von Ali Abbasi, der in Kürze auf dem Filmfest Hamburg Deutschlandpremiere feiern wird und Corsage" von Marie Kreutzer.

Die isländische Filmkomponistin Hildur Guðnadóttir und Filmemacherin Sally El Hosaini gehören zu den Ehrenpreisträgerinnen des diesjährigen Toronto International Film Festival. Guðnadóttir, die in Toronto mit der internationalen Premiere von Die Aussprache" von Sarah Polley vertreten ist, wird mit dem Variety Artisan Award ausgezeichnet, El Hosaini, die den Eröffnungsfilm "Die Schwimmerinnen" vorstellt, mit dem Emerging Talent Award. Die Preisverleihung erfolgt am 11. September im Rahmen einer Fundraising-Gala im Fairmont Royal York Hotel. Auch Brendan Fraser zählt zu den Ehrengästen: Er wird für seine darstellerische Leistung in The Whale" mit dem Tribute Award for Performance ausgezeichnet. Dazu kommt noch eine Würdigung des Ensembles von "Der Liebhaber meines Mannes".

Das 47. Toronto International Film Festivals findet statt bis zum 18. September statt.

Aus Toronto berichtet Thomas Schultze