Sabotage Film produziert Degeto-RomCom

In "Ostsee für Sturköppe" (AT) spielt Jennifer Ulrich in der Hauptrolle eine Hamburger Tischlerin, Regie führt eine Langfilm- und Degeto-Debütantin

Auf dem Darß in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin wird derzeit die von Sabotage Films produzierte Degeto-Komödie "Ostsee für Sturköppe" (AT) gedreht. Regie führt mit Joana Vogdt eine Prime-Time-Debütantin, die zuletzt mit ihrem Kurzfilm "Fließende Grenze" Wellen schlug und in Meck-Pomm aufwuchs.

In "Ostsee für Sturköppe" (AT) spielt Jennifer Ulrich die Hamburger Tischlerin Eva Jensen, die einen Neuanfang an der Ostsee plant und die Werkstatt von Strandkorbverleiherin Heide (Jutta Wachowiak) erwerben möchte, doch Heides Exmann Hinrich (Hermann Beyer) wehrt sich strikt gegen den Verkauf. Zudem taucht mit Fischhändler Christian (Max Woelky) ein Konkurrent um die Werkstatt, aber auch ein potentielles Love-Interest für Eva auf. Beim Versuch Hinrichs abweisende Haltung aufzubrechen, stößt Eva auf ein schmerzhaftes Familiengeheimnis aus DDR-Zeiten.

In weiteren Rollen wirken Claudia Geisler-Bading, Tim Ehlert, Christa Rockstroh und Christian Grashof mit. Die Kamera übernimmt Peter Steuger. Das Drehbuch schreib Sarah Esser, die mit Sabotage Film schon vielfach zusammengearbeitet hat, u.a. bei mehreren modernen Märchenadaptionen wie Schneewittchen am See" oder Frau Holles Garten" und den ebenfalls für die Degeto entstandenen Komödien Hausbau mit Hindernissen" und Drei Väter sind besser als keiner".

Produzent:innen des Films sind Annedore von Donop und Karsten Aurich. Für die ARD-Tochter Degeto ist Claudia Grässel redaktionell verantwortlich. Die Dreharbeiten laufen noch bis Anfang Oktober, ausgestrahlt wird der Film auf dem 20.15-Uhr-Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten".