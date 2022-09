Fernsehpreis 22: Wolf Bauer: "Spannende Phase des Experimentierens"

Als Vorsitzender der Jury des Deutschen Fernsehpreises hat der langjährige UFA-Chef Wolf Bauer eine Vielzahl an herausragenden Einreichungen von Sendern und Plattformen gesehen. Blickpunkt:Film sprach mit ihm über die Trends und neuen Chancen im Programmgeschehen.

Beim Blick auf die Einreichungen zum Deutschen Fernsehpreis: Welchen Eindruck macht die Qualität der fiktionalen Produktionen auf Sie?

Wolf Bauer: Vielleicht darf ich zunächst auf die Quantität zu sprechen kommen, die sich erheblich vergrößert hat. Die neuen Marktteilnehmer haben sich kraftvoll im Markt positioniert und fokussieren sich nicht nur auf das Fiktionale, sondern sind auch in den Bereichen Dokumentation und Unterhaltung angekommen. Der Sichtungsaufwand für die Jury war noch nie so groß. Ich mag die Stunden nicht zählen, die ich zu meinem normalen Medienkonsum noch obendrauf gepackt habe. Wir haben die Verpflichtung, alles zu begutachten, was programmlich bemerkenswert ist. Und die Jury hat sehr engagiert gearbeitet und alles gesehen, was zu sehen war.

Und wie sehen Sie die Qualität dieser Vielzahl an Programmen?

Wolf Bauer: Es gibt im Markt einen verschärften Wettbewerb, der das Programmgeschehen wie in einer Spirale nach oben treibt, auch in der Qualität. Wir befinden uns in einer spannenden Phase des Experimentierens, der Exploration von neuen Chancen und Möglichkeiten. Zu beobachten ist nicht nur das Kreieren von neuen Ideen, sondern auch ihr Austesten und Durchsetzen im Markt. Die Programmarbeit erscheint insgesamt mutiger, vielfältiger und auch gegenwärtiger als in den vergangenen Jahren. Das wird verstärkt durch die Anstrengungen der neuen Marktteilnehmer, durch Streamingplattformen, neue Sender, Pay-TV und Bundling-Anbieter. Alle Marktteilnehmer haben sich ins Zeug gelegt, um sich zu positionieren. Ob sich in diesem verschärften Wettbewerb die klassischen Sender weiterhin Programmwiederholungen im Sommer leisten wollen, wird sich erweisen. Der Wettbewerbsdruck spricht eher dafür, die Attraktivität des Programms über das ganze Jahr hoch zu halten, weil man sonst Positionen verliert, was die Marktteilnehmer sicher alle nicht wollen.

War es bei dieser Vielzahl an Programmen schwer für die Jury, sich auf drei oder fünf Nominierungen zu beschränken?

Wolf Bauer: Ohne Frage. Es wurde heftig diskutiert und darüber gestritten, ob eine Idee oder ein Format und die jeweilige Umsetzung gelungen ist und in der Zeit liegt. Es wurden Plädoyers gehalten und über viele gestalterische und künstlerische Details gesprochen. Am Ende gab es aber immer eine klare Mehrheitsentscheidung. Es ist ein spannender Prozess, wie Jury-Debatten dann doch zum Konsens finden, und sich Mehrheiten darauf einigen, was wirklich überzeugt hat. Die Jury hat sich in Arbeitsgruppen und im gesamten Plenum sehr ausführlich beraten - anfangs über Videokonferenzen, später in direkten Begegnungen. Nach der Nominierung werden wir uns nun im kleineren Kreis ohne Sendervertreter zur Entscheidung über die Gewinner durchringen.

Gab es auch Kategorien, in denen Sie den beschworenen Qualitätsschub nicht feststellen konnten?

Wolf Bauer: Es gibt im Bereich der Unterhaltung eine Entwicklung, die ich als Retro-Trend mit dem Stichwort "Vorwärts in die Vergangenheit" versehen würde. Da geht es um bewährte Formate aus der Historie des Fernsehens wie "Geh aufs Ganze!", "Der Preis ist heiß", "Das Glücksrad" oder "Wetten, dass". Hier steckt aber so manche Innovation in der Neugestaltung und der Neupositionierung. Es ist ein legitimer Versuch alte Zuschauerbindungen wieder wachzurufen, aber auch Neue zu schaffen. Meine These lautet ohnehin seit Jahren: Nicht Sendermarken, sondern Programmmarken sind entscheidend.

Welche Extreme sehen Sie in den innovativen Darbietungsformen?

Wolf Bauer: Es entstehen zum einen jugendaffine und spontane Formate, die zunächst nicht auf den klassischen Sendern, sondern online oder in Mediatheken zu finden sind. Es entwickelt sich aber auch eine Vielfalt an Präsentationsformen. Eine Serie wie Becoming Charlie" wird in sechs 15-Minuten-Episoden angeboten - auf der anderen Seite werden große Mehrteiler wie "KaDeWe" an einem einzigen Abend ab 20 Uhr 15 bis ein Uhr am nächsten Morgen gezeigt. Das sind alles Versuche, Neues auszuprobieren.

Auch in der Diversifizierung der Erzählwelten sind die Programmangebote breiter geworden, genauso wie in der Tonalität der Projekte. Wir haben Programme gesehen, die mit Humor, Ironie, Sarkasmus oder Lakonik arbeiten, die treffend das Zeitgeschehen und den herrschenden Debattensound widerspiegeln. Dabei wird auf prägnantere Charaktere gesetzt, insbesondere bei starken Frauenfiguren, die eine neue Selbstverständlichkeit im emanzipatorischen Prozess zeigen.

Es fällt auf, dass die Jury sehr stark auch die Programme der Streamer und Plattformen berücksichtigt hat. Müsste der Stifterkreis nicht erweitert werden?

Wolf Bauer: Der Stifterkreis ist schon durch die Telekom erweitert worden. Und wir haben auch bereits in den zurückliegenden Jahren die Programmangebote der neuen Marktteilnehmer gewürdigt. Als Vorsitzender der Jury habe ich einerseits großen Wert auf die Unabhängigkeit der Jury gelegt, andererseits war mir die Öffnung hin zu den neuen Anbietern wichtig. Für mich ist der Deutsche Fernsehpreis die Würdigung der künstlerischen Bestleistungen der kreativen Community. Dabei muss das gesamte Programmgeschehen berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass der Eindruck entsteht, dass eine herausragende Leistung nicht gewürdigt wird, weil der Anbieter nicht zum Stifterkreis gehört. Dieser Preis soll der begehrteste und der wichtigste Preis für kreative Bestleistungen im gesamten Programmgeschehen eines Jahres sein.

Bei aller Innovation in der Produktion für Mediatheken und Plattformen: Wie experimentierfreudig zeigen sich die Sender? Inwieweit erreicht dieses Wagnis auch das große Publikum?

Wolf Bauer: Das ist eine ganz entscheidende Frage. In vielen Bereichen zeigt sich ein Explorieren und Suchen nach neuen Erzählformen. Da gibt es einen sehr schönen Wettbewerb um die originellste Figur, die ambitionierte Serienkonzeption oder das innovative Format, und das zeigt man den Zuschauern in der Regel auf anderen Vertriebswegen als den klassischen. Häufig sind alle Episoden wie bei den Streamern in der Mediathek mit einem Schlag verfügbar und danach folgt eine klassisch episodische Ausstrahlung auf dem linearen Sender. Das sind dann häufig Programmformate, die ganz bewusst kleinere und jüngere Zielgruppen ansprechen wollen und auch damit Aufsehen erregen. Die Reichweiten, die damit erzielt werden, mögen noch nicht zufriedenstellen. Aber die erweiterte Vielfalt finde ich wunderbar.

Die Frage ist: Wird der Trend alles sofort auszustellen, auch in Zukunft halten? Oder muss man die Versuche der Verknappung einiger globaler Anbieter ernst nehmen, die Werthaltiges nicht mehr in einem "binge-watching" Angebotspaket versenden, sondern jede Woche eine Episode freischalten wie etwa beim Prequel von Game of Thrones", House of the Dragon". Natürlich trägt es eher zur Zuschauerbindung bei, wenn man eine Marke entwickelt und diese Markenkraft dazu nutzt die Zuschauer immer wieder zum Sender oder Anbieter zu locken. Die entscheidende Herausforderung wird aber sein, erfolgreiche Mainstream-Angebote, die Meisterklasse des Programmschaffens, zu generieren. Wie schaffen wir es mit "unwiderstehlichen" Angeboten, eine so starke Begehrlichkeit zu wecken, dass man das Programm sehen muss, um mitsprechen zu können.

Das ist eine große Aufgabe, denn momentan spricht jeder über eine andere Serie...

Wolf Bauer: Ganz genau. Heute sieht man ein Programm, freut sich daran oder ärgert sich darüber und am nächsten Tag finden wir schon niemanden mehr, mit dem wir darüber diskutieren können. Die Überfülle des Programmangebots führt auch zu einer Überforderung bei der Auswahl. Was Fernsehen ausmacht, ist ein kollektives Programmerleben und die Schaffung einer Öffentlichkeit für die Themen, die in den Programmen verhandelt werden. Das halte ich immer noch für die Königsdisziplin, neben all den schönen experimentellen Bemühungen, kleinere Zielgruppen mit zugespitzten Programmkonzepten zu erreichen. Natürlich ist die Suche nach großen Marken überall im Gang, etwa "Der Schwarm", auf der Basis des Bestsellers von Schätzing oder die neue Serie "Die Ringe der Macht", inspiriert von Tolkiens Phantasiewelten.

Es wird mehr denn je notwendig sein, vorbekannte, große Marken zu nutzen. Selbst der Retro-Trend folgt dieser Logik und lädt alte Marken neu auf. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass es auch heute noch zahlreiche Programme mit Markenkraft gibt, die schon seit Jahrzehnten ihre Zuschauerattraktivität auf hohem Niveau halten wie: die "Tatort"-Anthologie, der "Polizeiruf 110", "Der Bergdoktor" oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - um nur einige zu nennen. Es ist eine kreative Spitzenleistung, solche Formate immer wieder neu aufzuladen.

Sehen Sie denn neben der Experimentierfreude weitere Trends?

Wolf Bauer: Es ist erfreulich zu sehen, dass RTL im fiktionalen Bereich ambitionierte Projekte wie Faking Hitler" oder Sisi" realisiert. Da kommt eine neue Konzeptausrichtung zum Tragen, die hoffentlich hält. Natürlich sind diejenigen Sender besser positioniert, die alle Programmgenres abdecken. Das Fiktionale ist eine große Kategorie, bei der es viel zu gewinnen gibt. Man sieht hier die Spitzenleistung von ARD und ZDF, die nun durch Angebote bei RTL, Sky, Amazon, Netflix und anderen Anbietern herausgefordert werden.

Sehen Sie auch ein Aufblühen der Comedy-Serien oder Comedy-Programme?

Wolf Bauer: Hier gibt es wirklich einen Aufbruch. Der Jury hat eine Vielzahl von Angeboten sehr gut gefallen. Drei aus unserer Sicht herausragende haben haben wir nominiert: Oh Hell", Doppelhaushälfte" und Deadlines". Aber auch "Discounter" war wirklich bemerkenswert Vor fünf Jahren wäre eine derartige Programmvielfalt kaum möglich gewesen.

Es gibt aber auch eine Entwicklung im Bereich der Late Night Comedy: "ZDF Magazin Royal", "TV Total" oder die "Carolin Kebekus Show" sind politischer geworden. Was Jan Böhmermann anbietet, ist investigativer Journalismus auf Comedy-Art präsentiert.

Man sieht auch zunehmend den Trend, dass Genregrenzen durchlässiger werden. Eine Drama-Serie wie "Faking Hitler" könnte auch als Comedy Serie gelten. Diese Grenzüberschreitungen kreieren neue Tonlagen, die die Vielfalt erweitern.

Aber auch in der Nonfiktion gibt es Entdeckungen: Die Doku Gladbeck" erzählt die Dramatik des (bekannten) Geschehens nicht mit den klassischen dokumentarischen Stilmitteln, sondern nutzt über die Montage von Originalaufnahmen die Authentizität der realen Bilder. Überhaupt sind die Dokumentationen und Reportagen von herausragender Qualität. Alle Themen der Zeit finden sich unter den Nominierungen, von der Ukraineberichterstattung über die Themen Pandemie, Klima, Pflegenotstand oder der Missbrauchsskandal in der Kirche. Die Dokumentationen spiegeln die Welt, wie sie heute ist. Auch das ist eine Funktion des Fernsehens.

Wie ernst sehen Sie das Thema Diversität genommen? Nicht so sehr das bewusste Thematisieren, sondern das selbstverständliche Besetzen von People of Color oder eine beiläufige gendergerechte Abbildung unserer Gesellschaft?

Wolf Bauer: Es gibt einen Trend zur selbstverständlichen Diversität. Da schlägt sich auch eine gesellschaftliche Entwicklung nieder. Gleichwohl sind das nur einzelne Beispiele. die aber helfen Vorbilder zu schaffen und dann die Realität hinterherziehen. Es finden sich mehr denn je Frauen als Protagonistinnen in Serien, Mini-Serien und TV Movies, teils als ungewöhnliche, prägnante Charaktere. Dieser Trend wird sich auch verstetigen.

Im Bereich der Information treten immer mehr weibliche Vermittler auf, die die Welt besser verständlich machen, etwa Mai Thi in "MaiThink X", Salwa Houmsi in "13 Fragen", Sandra Maischberger, die Moderatorinnen von "Kulturzeit" oder die Reporterinnen, die aus der Ukraine berichten, Katrin Eigendorf oder Kavita Sharma. Die Serie "Becoming Charlie" und "Viva La Diva" sind andere Beispiele für Diversitätsprogramme.

Welche Rolle spielten die Faktoren Diversität oder Gendergerechtigkeit in der Bewertung der Produktionen durch die Jury?

Wolf Bauer: Selbstverständlich haben wir das im Blick. Es steht in unserem Kriterienkatalog an wichtiger Position, aber wir haben nicht ein einziges Mal eine Entscheidung getroffen, in der uns eines dieser Meta-Kriterien wichtiger erschien als die Qualität der Machart. Natürlich beobachten wir auch die weibliche Beteiligung am fiktionalen Programmgeschehen. Wir sehen hier einen weiblichen Anteil von 37 Prozent an Drehbuchautorinnen, Regisseurinnen etc. Natürlich wäre es schön, wenn er bei 50 Prozent läge, aber da sind wir einfach noch nicht. Inzwischen ist auch die Diversität von Alter ein Thema. Wie viele Geschichten mit älteren Protagonisten gibt es eigentlich noch? Deswegen ist zu Recht "Ein Leben lang" bei den Fernsehspielen nominiert, eine Erzählung vom Ende eines Lebens, die uns alle bewegt hat.

Wie stark war die Jury bemüht, neben Experiment und Innovation auch professionell gemachte, reichweitenstarke Programme zu berücksichtigen?

Wolf Bauer: Die Reichweite in den unterschiedlichen Zielgruppen hat Rang und Belang, und ich glaube fest, dass der Kitt der Gesellschaft auch in gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrungen in der Programmwelt besteht. Mit unseren Erzählungen prägen wir auch die Art und Weise, wie die Welt gesehen wird. Die Atomisierung des Programmangebots führt zu einem riesigen Supermarkt attraktiver Angebote. Es macht mir Sorge, dass darunter das kollektive Bewusstsein leidet. Für die Zukunft ist es ein entscheidender Faktor, attraktive Mainstream-Angebote zu machen, die mit Erfolg präsentiert und zu Marken werden können. Sie haben recht mit der Frage, was mit den exzellent gemachten Programmen passiert, die regelmäßig ein Millionenpublikum ansprechen. So wie wir letztes Jahr ganz bewusst einen Preis an Andrea Kiewel vergeben haben, um den jahrzehntelangen Erfolg des "Fernsehgarten" zu ehren, kann ich mir vorstellen, dass wir immer mal wieder eines dieser Programme, auch aufgrund der Qualität der Machart, auszeichnen.

Wurde bei der Vergabe der Nominierungen auch auf eine gewisse Parität geachtet?

Wolf Bauer: Wir haben nicht paritätisch verhandelt. Wir haben nie überlegt, ob der eine oder andere Sender ungefähr gleich viele Nominierungen abbekommt. Tatsächlich haben wir Programme und Einzelleistungen ganz nach unserem Ermessen gewürdigt. Das war manchmal ein hartes Ringen. Aber es gibt am Ende eine Art Jury-Intelligenz, die gemeinsame Überzeugungen wachsen lässt. In der Regel waren es eindeutige Mehrheitsentscheidungen. Wo wir besonders viel Programmambition gesehen haben, kommen auch zuverlässig viele Nominierungen zustande. Es ist das alte Spiel: Wo künstlerische Freiheiten gegeben werden, wo nach Neuem gesucht wird, wo ambitionierte Programme und Projekte entstehen, da gehen die besten, kreativen Talente hin und überzeugen mit ihrer künstlerischen Leistung.

Kommt die neue Form der Aufteilung in zwei Abende dem Bedürfnis der Kreativen nach Wertschätzung ausreichend entgegen?

Wolf Bauer: 30 Kategorien kann man in einer Show nicht würdig oder unterhaltsam präsentieren. Die Idee, es auf zwei Abende aufzuteilen, gefällt mir sehr gut. "Die Nacht der Kreativen" wird eine kleine, exklusive Show sein, die sich als eine Verbeugung vor den Kreativen versteht. Ich wünschte mir, dass alle Beteiligten sagen: Das ist nicht der Preis der Stifter, sondern unser Preis. Wenn wir das erreichen, dann ist der Deutsche Fernsehpreis die Auszeichnung, mit dem man in Deutschland ausgezeichnet werden möchte, die Begehrlichkeiten wachsen lässt, wie die Césars, die BAFTA Awards, der Emmy oder der Oscar. Am zweiten Abend wollen wir dem Publikum deutlich machen, wie viel grandioses Fernsehen es gibt. Wir prämieren die TV Highlights des Jahres. Und wenn ein Programm verpasst worden ist: Die Programme sind alle noch in den Mediatheken und auf den Streamingplattformen abrufbar. Der Deutsche Fernsehpreis zeigt die Qualität und die Vielfalt von herausragendem Fernsehen und wird das in einem großen Schaufenster den Zuschauern vor Augen führen.

Das Interview führte Ulrich Höcherl