Jede Menge Stars beim 18. Zurich Film Festival

Mehrere Rekorde konnte Christian Jungen bei der Präsentation des diesjährigen Programms des Zurich Film Festival bei der gestrigen Pressekonferenz verkünden. So unterstrich der künstlerische Leiter mit Stolz, dass die 18. Edition mit bis dato nie erreichten 38 Filmen als Welt- oder Europapremieren glänzt. Auch das Schaulaufen der eingeladenen Stars wurde nach oben geschraubt. Mit Ben Kingsley, Charlotte Gainsbourg, Eddie Redmayne, Liam Neeson, Til Schweiger, Rebel Wilson, Matthias Schweighöfer oder Machine Gun Kelly war laut Jungen der Glamfaktor selten höher am ZFF.

"Wir werden dieses Jahr so viele Stars in Zürich begrüßen wie noch nie", so Jungen, und weiter: "Das ZFF erfreut sich international eines hervorragenden Rufes und deshalb ist es möglich, Filme wie 'The Almond And The Seahorse' mit Charlotte Gainsbourg und Rebel Wilson, 'Dalíland' mit Ben Kingsley oder 'The Good Nurse' mit Eddie Redmayne als Welt- oder Europremieren vorstellen zu können."

Auch der Schweizer Film bildet einen Schwerpunkt in Zürich. Insgesamt wurden 18 heimische Produktionen eingeladen, darunter, ebenfalls ein Rekord, sieben Filme aus der Romandie. Beim Schweizer Film fällt dem künstlerischen Leiter auf: "Er befindet sich im Aufwind. Wir wollen dazu beitragen, dass er auch international stark wahrgenommen wird." Einen weiteren Rekord verkündete Christian Jungen schließlich auch im Hinblick auf eingeladene Filme von Regisseurinnen: 41,1 Prozent aller Werke auf dem 18. ZFF wurden von Frauen inszeniert. Das 18. Zurich Film Festival findet vom 22. September bis 2. Oktober statt. Der Ticketverkauf startet am Montag, den 12. September.

Das komplette Programm ist unter www.zff.com zu finden.

In jeder Wettbewerbskategorie (Spielfilm, Dokumentarfilm, Fokus) vergibt eine eigene Jury den Hauptpreis des ZFF, das Goldene Auge für den besten Film. Der Preis ist mit 25.000 Schweizer Franken dotiert.