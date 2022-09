Kinocharts Deutschland Trend: "Der Gesang der Flusskrebse" übernimmt Platz eins

An einem Donnerstag, an dem der beste Neustart Platz acht der Charts belegte, verdrängte das von Olivia Newman inszenierte Drama "Der Gesang der Flusskrebse" "After Forever" von Platz eins. Ob dies auch nach dem Wochenende, an dem erstmals das bundesweite Kinofest stattfindet, so sein wird, bleibt abzuwarten.

Überraschung zu Beginn eines Wochenendes, an dem am Samstag und Sonntag in bundesweit knapp 700 Kinos das erstmals das bundesweite Kinofest mit einem Einheitspreis von fünf Euro pro Film stattfindet.

Zu Beginn seiner vierten Auswertungswoche verzeichnete das von Olivia Newman inszenierte Drama Der Gesang der Flusskrebse" am gestrigen Donnerstag rund 12.700 Besucher (119.000 Euro), hielt sich damit auf Vorwochenniveau und schaffte den Sprung an die Spitze der deutschen Kinocharts. Ein Ergebnis wie in der Vorwoche von knapp 60.000 Besuchern sollte bis Sonntag möglich sein.

Vorwochenspitzenreiter After Forever" kam gestern auf 10.900 Besucher (99.000 Euro); insgesamt sind rund 55.000 Besucher durchaus möglich. Auf 9.000 Besucher (70.000 Euro) kam gestern Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", jeweils 8.600 Besucher verzeichneten Guglhupfgeschwader" und Die Känguru-Verschwörung". Für das Trio sind jeweils auch rund 50.000 Besucher möglich.

Erfolgreichster Neustart war gestern der Horrorthriller Orphan: First Kill", der mit 5.700 Besuchern (50.000 Euro) Platz acht belegte und insgesamt auf 30.000 Besucher kommen sollte. Platz 13 belegte an ihrem Starttag die Jugendbuchverfilmung Alle für Ella", die gestern auf gut 3.200 Besucher (25.000 Euro) kam; hier sollten knapp 20.000 Besucher am gesamten Wochenende drin sein. Mit 1.300 Besuchern (11.000 Euro) gerade noch den Sprung in die Top 20 schaffte an ihrem gestrigen Starttag die Dramödie "Das Leben ein Tanz", die am gesamten Wochenende auf 5.000 bis 10.000 Besucher kommen könnte.

Generell muss allerdings gesagt werden, dass es aufgrund des Kinofest schwer möglich ist, die Zahlen für das komplette Wochenende hochzurechnen - die hier genannten Einschätzungen basieren auf Erfahrungswerten vorangegangener Wochenenden.