Einschaltquoten: Tod der Queen überschattet TV-Abend

Der Donnerstagabend stand ganz im Zeichen des Todes von Queen Elizabeth II. Das Ende dieser Ära bestimmte dann auch durch diverse Sondersendungen das deutsche Fernsehprogramm. Und doch schalteten die meisten Menschen um 20.15 Uhr die "Tagesschau" in der ARD ein, die auf 6,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (24,8 Prozent Marktanteil) kam. Der anschließende Brennpunkt zum Tode der britischen Regentin hatte 6,09 Millionen Zuschauende. Das ZDF sendete wie geplant um 20.15 Uhr die TV-Komödie "Lehrer kann jeder!" mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, weil der öffentlich-rechtliche Sender bereits ab 19.30 Uhr mit einem Spezial zu Elizabeth in den Abend eingestiegen war. "Lehrer kann jeder!" hatte trotz des welthistorischen Ereignisses 3,79 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 14,2 Prozent.

Auf RTL kam das "News Spezial" um 20.15 Uhr vor der Europa-League-Partie des SC Freiburg auf 3,16 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 11,8 Prozent. Der Fußball danach hatte in beiden Halbzeiten gute mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte sich vor allem im Marktanteil im Laufe des Abends von 12,4 Prozent auf 15,3 Prozent in der zweiten Halbzeit.

Auch bei den Jüngeren war die Berichterstattung zum Tode der britischen Monarchin am gefragtesten. Die "Tagesschau" hatte 1,65 Millionen Zuschauende bei den 14- bis 49-Jährigen und einen herausragenden Marktanteil von 27,2 Prozent. Der anschließende ARD-Brennpunkt war auch stark nachgefragt und erreichte nochmal 20,3 Prozent. Das "News Spezial" von RTL kam um 20.15 Uhr auf sehr gute 15,8 Prozent. Und auch die beiden Fußball-Halbzeiten mit dem SC Freiburg hatten mit 14,2 Prozent und 15,1 Prozent richtig zufriedenstellende Werte bei den Jüngeren. Auf ProSieben lief zur Primetime eine neue Ausgabe der Musikshow "The Voice of Germany" mit 9,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, während "Lehrer kann jeder!" im ZDF 7,9 Prozent hatte. Auf Vox hatte der James-Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag", der titeltechnisch nicht ganz ins Bild dieses historischen Tages passen wollte, um 20.15 Uhr 6,5 Prozent. Im Gegensatz zu ProSieben switchte Sat1 in der Primetime auch spontan vom eigentlich geplanten "Baumarkt-Check" auf ein Spezial zur Queen, wurde aber dafür quotentechnisch nicht belohnt.