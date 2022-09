"Handmaid's Tale" geht in die sechste und letzte Staffel

Kurz vor dem Start der fünften Staffel der außergewöhnlich erfolgreichen Serie "The Handmaid's Tale" gab es grünes Licht für die sechste und abschließende Staffel der Adaption von Margaret Atwoods Bestsellerroman. Showrunner Bruce Miller entwickelt indes die Fortsetzung "The Testaments" für Hulu.

Kurz vor dem Start der fünften Staffel der außergewöhnlich erfolgreichen Serie "The Handmaid's Tale" gab es grünes Licht für die sechste und abschließende Staffel der epischen Adaption von Margaret Atwoods dystopischen Bestsellerroman, die Streaminggeschichte schrieb und Elisabeth Moss als Star etablierte. Am 14. September startet die fünfte Staffel. Showrunner Bruce Miller, der an Board ist, seit Hulu von Showtime übernahm, entwickelt derweil bereits die nächste Serien-Adaption von Margaret Atwood für Hulu, "The Testaments", die 15 Jahre nach den Ereignissen ihres Romans von 1985 einsetzt und andere Hauptfiguren featurt.

Die erste Staffel wurde 2017 als erste Serie eines Streamers bei den Emmys als bestes Drama gewürdigt und mit insgesamt 15 der wichtigen Fernsehpreise ausgezeichnet, u.a. für Moss, die zuvor für ihre Rolle in Mad Men" nominiert war.

Die fünfte Staffel feierte Premiere beim Toronto Filmfestival. Staffel sechs wird wie die Vorgänger von MGM Television produziert werden. U.a. Miller und Moss agieren als Executive Producer.